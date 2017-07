Kurban bu yıl el yakmayacak

BUGÜN NELER OLDU

Hükümetin et ithalatında gümrük vergisi ni düşürmesi ve et tüketimindeki azalma Kurban Bayramı'nda tüketicinin yüzünü güldürecek. Kurbanlık fiyatları il il değişse de, bu yıl fiyatlarda fahiş bir artış beklenmiyor. 2016'da 29-30 TL civarında olan canlı hayvan kilogram fiyatının bu yıl 31-32 TL olacağı belirtiliyor. Sektör temsilcileri üreticinin elinde yeterli stok bulunduğunu kaydediyor. Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (ETBİR) Derneği Başkanı Ahmet Yücesan, ramazan ayında artan kırmızı et fiyatlarının kilogramda 3-5 TL civarında düştüğünü belirterek, "Düşüş eylül ayına kadar sürer. Bu yılki kurbanlık fiyatlarında ciddi artış beklemiyoruz" dedi. Yücesan, üreticinin elinde yeterli stok olduğunu gerektiğinde ithalat yetkisinin kullanılabileceğini söyledi.Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Bülent Tunç da, "Et fiyatları geçen yıla göre en fazla enflasyon oranında yani yüzde 7-8 artabilir. Fakat ben bu artışın gerçekleşeceğini de düşünmüyorum" dedi. Tunç, birkaç büyük firmanın stok yaptığını belirtti. İzmir Kasaplar Odası Başkanı Ceyhan Yücelmiş de, "Maliyet artışlarını da göz önüne alarak canlı hayvan kilogram fiyatının bu kurbanda 31-32 lira civarında oluşacağını tahmin ediyorum. Geçen sene bu 29-30 lira civarındaydı" diye konuştu.canlı büyükbaş hayvan ların ithalat gümrük vergisini yüzde 135'ten 26'ya düşürdü. Karkas et ithalatında ise, yüzde 100-225 arasında olan gümrük vergisi 40'a indirildi.İstatistik Kurumu ( TÜİK ) verilerine göre, toplam kırmızı et üretimi ilk çeyrekte 232 bin 404 ton olarak tahmin edildi. Toplam kırmızı et üretimi bir önceki döneme göre yüzde 14.1, bir önceki yılın aynı dönemine göre de 2.3 azaldı.