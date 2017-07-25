Üçüncü havalimanına keşke 'Türkiye'de olsa' denilen markalar gelecek

Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havalimanı işletmesi tarafındaki görüşmelerin çok iyi ve yoğun gittiğini belirterek, özellikle referandum sonrası güzel neticeler almaya başladıklarını söyledi.



Havalimanı inşaatının yüzde 55'inin tamamlandığını anımsatan Keskin, "Bu ilerleme ve havalimanı silüetinin ortaya çıkmasıyla, İstanbul Yeni Havalimanı'nda yer almak isteyen firmalar tarafında taleplerde gözle görülür bir artış oldu" dedi.



Keskin, havalimanı içinde duty-free, yeme-içme ve perakende olmak üzere üç ayrı bölüm olduğunu kaydederek, 53 bin metrekaresi duty-free, 32 bin metrekaresi yeme-içme, 15 bin metrekaresi perakende alanı olmak üzere havalimanında toplam kiralanabilir alanların 100 bin metrekarenin üzerinde olduğunu aktardı.



Duty-free anlaşmasını daha önce yaptıklarını hatırlatan Keskin, yeme-içme alanları ile ilgili ihaleyi sonlandırdıklarını, yakında sözleşmenin yapılacağını anlattı.

"PERAKENDE KISMINA BÜYÜK TALEP VAR"



Keskin, perakende konusunda yaklaşık 15 bin metrekare kiralanabilir alan bulunduğunu belirterek, "Bu rakam Atatürk Havalimanı'nda 3 bin 500 metrekare civarında. Sunduğumuz ilave arzın da itici etkisiyle perakende alanların kiralanmasıyla ilgili büyük talep alıyoruz." dedi.



İstanbul yeni Havalimanının kendi alanında sıfırdan yapılan en büyük yapı olacağını dile getiren Keskin, gelecek yıl açılacak havalimanının ilk etapta yolcu kapasitesinin 90 milyon olacağını hatırlattı.



Keskin, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu havalimanı şehrin değişik bir noktasında olduğu için ticari ritminden doğan değişik ticari alanlar da oluşuyor. Çok farklı talepler de geliyor. Bunları açılınca göreceksiniz. Burada bize güvenip yer alan firmaların ticaretine çok müdahale etmiyoruz, ancak aynı zamanda buranın işletmecisi olarak düzenleyici olma vazifemiz de var. Bu sebeple aynı sektörden çok fazla şirketin bir arada olmamasına gayret gösteriyoruz. Çünkü aynı sektörde faaliyet gösterip birbirine çok yakın işletme açan şirketler daha sonra ticari açıdan sıkıntı yaşayabilir."



"KEŞKE TÜRKİYE'DE OLSA' DENİLEN MARKALAR GELECEK"



Keskin, perakende tarafında 10 metrekareden küçük bağımsız birim kiralaması yapılmadığını belirterek, "İstanbul Yeni Havalimanının kiralanabilir alanları için Avrupa'dan Uzakdoğu'ya, Amerika'dan Orta Doğu'ya kadar tüm dünyadan teklifler yapılıyor. Hatta sadece kiralanabilir alanlarla ilgili değil diğer iş kolları ile alakalı yurt içinden ve yurt dışından gerçekten çok ilgi görüyoruz." ifadelerini kullandı.



Hüseyin Keskin, toplam kiralanabilir alanların yarısından fazlasını kiraladıklarının altını çizdi.



Burada Türkiye'de ilk defa ticaret yapacak olan uluslararası markaların bulunacağını dile getiren Keskin, "Birçoğu anlaşmaya bağlandı. Şu anda mesela duty-free alanında 400'e yakın yerli ve yabancı firmanın yer alabileceğini söyleyebilirim. Yeme-içme alanında da 'keşke Türkiye'de de olsa' denilen çok sayıda markayı görebileceğiz." dedi.





"HEDEF 46 HAVAYOLU ŞİRKETİNİ 100'E ÇIKARTMAK"



Keskin, şu anda Atatürk Havalimanı'nda 46 havayolu şirketinin operasyon yaptığını kaydederek, İstanbul Yeni Havalimanı'nda hedeflerinin 100 şirkete ulaşmak olduğunu söyledi.



Buradan 350 destinasyona uçuş yapılacağını dile getiren Keskin, bu konuda görüşmelerinin sürdüğünü bildirdi.



Uzakdoğu'dan Avrupa'ya, ABD'den Türki Cumhuriyetlerine kadar görüşmelerin sürdüğünü aktaran Keskin, en büyük ilk 10 havayolu şirketinden Türkiye'ye uçanların hepsi ile görüştüklerini ve ön protokol imzaladıklarını vurguladı.



Havayolu taşıyıcılarının gerek terminal içi gerekse terminal dışı alanlarla ilgili kendi ihtiyaçlarını belirleyerek bu taleplerini kendilerine ulaştırdıklarını dile getiren Keskin, bu konularla ilgili sözleşme görüşmelerinin sürdüğü bilgisi verdi.