Başbakan Yıldırım ile yapılan görüşmede 19 Alman şirket yer aldı

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin bazı Alman firmalarını kara listeye aldığı yönündeki iddiaların ardından Türkiye'de faaliyet gösteren 19 Alman firmanın temsilcileriyle Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.

İŞTE O ŞİRKETLER

Görüşmeye katılan şirketler: Bosch Tic., Bosch Otomotiv, Siemens, Mercedes, Allianz Sigorta, Metro Grup, Türkoğlu Law, Thyssen Krupp, Frankfurt Messe, Statkraft Elektrik, Krone Ticaret, Metro Market, Basf, Eczacıbaşı İlaç, PWC, Media Markt, Şahinler Holding, Yapıkredi-Unicredit, EBRD

Görüşmeye ayrıca Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve AB Bakanı Ömer Çelik de hazır bulundu.

Başbakanlık kaynakları, katılımcıların Türkiye'deki toplam ihracatlarının yaklaşık 10 milyar dolar olduğunu, toplam yatırımların ise yaklaşık 20 milyar euro'ya ulaştığını bildirdi.

"BİZ SİZİ ALMAN ŞİRKETİ OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Başbakan Yıldırım, Alman şirketlerinin yöneticileri ile görüşmesinde, "Sizin, yaşanan gelişmelerden dolayı herhangi bir zarar görmemeniz, bu gerilimin bir parçası olmamanız bizim açımızdan çok önemli. Çok açık söylüyorum, biz sizi Alman şirketi olarak görmüyoruz. Biz sizi bu ülkenin şirketi olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, şöyle devam etti; "En az yarım asırdan beri Türkiye'de olan, artık bir Alman firmasından ziyade Türk firması gibi halkın hafızasında yer almış yatırımcılarımızın haksız bir şekilde burada bir eleştiriye tabi tutulması, onların bu ilişkilerden bir bedel ödemesi bizim asla düşüneceğimiz bir şey değildir."

TOPLANTIYA KATILAN ALMAN FİRMALARI VE YETKİLİLERİNİN İSİMLERİ ŞÖYLE:

Steven Young Bosch - Otomotiv, Türkiye ve Ortadoğu Başkanı

Hüseyin Gelis Siemens - Elektrik Elektronik-Sağlık, Türkiye CEO'su

Süer Sülün Mercedes-Otomotiv, Türkiye CEO'su

Aylin Sömersan Allianz Sigorta, Türkiye CEO'su

Kaan Ünver Metro Grup-Perakende, Türkiye Genel Müdürü

Refik Türkoğlu Türkoğlu Law-Hukuk-Danışmanlık, YK Başkanı

Can Yapan Thyssen Krupp-Demir-Çelik Sanayi, Türkiye Genel Müdürü

Tayfun Yardım Frankfurt Messe-Fuar, Türkiye Genel Müdürü

Ayşe Filiz Kolat Statkraft Elektrik-Enerji, Türkiye Genel Müdürü

Rıza Akgün Krone Tic. AŞ-Otomotiv Parça Üretimi, Türkiye Genel Müdürü

Kubilay Özerkan "Metro Market (Metro Grup)"-Perakente, Türkiye Genel Müdürü

Yasin Akdere Bosch tic. AŞ-Endüstri-Hidrolik Pompa/Valf, Türkiye ve Ortadoğu Direktörü (Yatırımlar-ARGE Merkezleri Dışilişkiler

Buğra Kavuncu Basf - Kimya, Türkiye CEO'su

Devrim Çubukçu Eczacıbaşı İlaç-YK Üyesi (Hukuksal İşlerden Sorumlu)-YK Başkanı Yurtdışında-

Haluk Yalçın PWC-Danışmanlık, Ülke Başkanı

Yenal Gökyıldırım Media Markt (Metro Grup) - Perakende, Genel Müdür

Kemal Şahin Şahinler Holdign-Turizm, YK Başkanı

Nicola Longo Dente Yapı Kredi-Unicredit-Banka, Ülke CEO'su

Hüseyin Özhan EBRD Avrupa Yatırım Bankası, Türkiye Başkan Vekili