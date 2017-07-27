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Erdoğan start veriyor! Tam 250 müjde...

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 27.7.2017 12:17 Güncelleme Tarihi: 27.7.2017 12:26

'ın açıklayacağı yeni yol haritasıyla büyük reformların startı verilecek.

, günlük hayata dokunan, sokaktaki vatandaştan iş dünyasına kadar her kesimi kucaklayan, hizmet ve reformlara odaklı 180 günlük eylem planını masaya yatırdı.

YENİ KARARLAR GÜNDEMDE

Ekonomi ağırlıklı yeni kararlar, uygulamalar hızla devreye girerken; bu süreçte bakanlıklar, üst kurullar, kilit organlar da yeniden yapılandırılıyor. Kabine değişikliği ile birlikte kamudaki kurul ve komisyonların başkan ve üyeleri de belirlendi.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLAYACAK

Bu hafta yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında 180 günlük eylem planı değerlendirildi. Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde açıklayacağı eylem planında vatandaş için öncelikli olan talepler, kısa sürede yaşama geçirilecek başlıklar ve önemli öncelikli projeler yer alacak.

250'YE YAKIN İCRAAT

Planda 6 aylık dönemde 250'ye yakın icraat yer alıyor. Küçük işletmelerin desteklenmesinden ticari hayatta çeşitli kolaylıklara, sosyal güvenlikten yeni teşviklere kadar birçok başlık bulunuyor. .

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Erdoğan start veriyor! Tam 250 müjde...
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