Güçlü büyüme için yeni kadro geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
açıklayacağı yeni yol haritasıyla büyük reformların startı verilecek. Bakanlar Kurulu, günlük hayata dokunan, sokaktaki vatandaştan iş dünyasına kadar her kesimi kucaklayan, hizmet ve reformlara odaklı 180 günlük eylem planını masaya yatırdı. Ekonomi ağırlıklı yeni kararlar hızla devreye girerken bu süreçte bakanlıklar, üst kurullar, Ekonomik Konsey ve Para Politikası Kurulu gibi kilit organlar da yeniden yapılandırılıyor. Ekonomide vitrin yenilenirken, reformları, kurumsal yapılanmayı üstlenen tecrübeli kadrolar genç isimlerle güçlendiriliyor.
Hükümet yeni nesil reformların yaşama geçirilmesi, mali piyasalarda kontrolün devamı ve ekonomik istikrar için iki kulvardan ilerlerken, 2019'a giden yolda hem sistem hem vitrin yenileniyor. Kabine değişikliği ile birlikte kamudaki kurul ve komisyonların başkan ve üyeleri de belirlendi. Yeni dönemde ekonomik konularda Başbakan adına genel koordinasyonu yürütecek olan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine, BDDK, SPK, Merkez Bankası, Vakıflar Bankası ve Türkiye Kalkınma Bankası'ndan sorumlu olacak. Başbakanın başkanlık edeceği Yüksek Planlama Kurulu'nda Başbakan Yardımcısı Şimşek, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan üye olarak görev alacak. Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun üyeleri de Başbakan Yardımcısı Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Maliye Bakanı Ağbal ve Ulaştırma Bakanı Arslan olarak belirlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde açıklayacağı eylem planında altı aylık dönemde 250'ye yakın icraat yer alıyor.