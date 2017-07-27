Hindistan’la charter seferleri başlıyor

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Nisan'da Hindistan
'a yaptığı ziyaretlerin ardından hızlandırılan Türkiye-Hindistan turizm
ini geliştirme çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Türk Hindistan Turizm Konseyi'nin (TITC) girişimleriyle 2018'de iki ülke arasında charter seferlerinin başlatılması kararı alındı. Ön protokolün imzalandığı anlaşmaya göre Mumbai ve Yeni Delhi
'den Bodrum, Dalaman ve Antalya
'ya haftada bir charter uçuşu yapılacak. Hindistan'ın okul tatil dönemini kapsayan nisanmayıs ve ekim-kasım dönemlerini kapsayacak olan charter seferleriyle ilk yıl ilave 150 bin Hintli turist
Türkiye'ye getirilecek. Öte yandan Hindistan Seyahat Acenteleri Federasyonu (Travel Agents Federation of India-TAFI) her yıl dünyanın farklı ülkelerinde düzenlediği acenteler kongresini bu yıl Muğla
Dalaman'da gerçekleştirecek. Türk Hava Yolları'nın (THY) ulaşım sponsorluğunu üstlendiği, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) ve TITC'in işbirliğinde hayata geçirilen organizasyon, 24-31 Ekim tarihlerinde 650 Hintli acentenin katılımıyla gerçekleşecek.
300 BİN KİŞİ HEDEFTE
TITC Emin Çakmak, Hindistan'dan 22 milyon kişinin yurtdışına seyahat ettiğini, Türkiye'nin bu pazardan daha büyük pay alması gerektiğini söyledi. Çakmak, "Bu kapsamda 2018'de Hindistan ile ilk kez charter seferlerini başlatmak için ön protokol imzaladık. Seferler ölü sezon olan nisan-mayıs ve ekim-kasım dönemlerinde yapılacak" ifadelerini kullandı. Sadece charter seferleriyle 150 bin Hintli turisti Türkiye'ye getirmeyi hedeflediklerini aktaran Çakmak, "2018'de tarifeli seferlerle toplam 300 bin Hintli turiste ulaşmayı hedefleyoruz" diye konuştu. Hintli bir turistin ortalama 2 bin euro harcama yaptığını belirten Çakmak, 1 hafta ila 15 gün arasında konakladıklarını sözlerine ekledi.
PAZARIN YÜZDE 85'İNE HÂKİM
Dalaman 'da
gerçekleştirilecek kongreyle ilgili bilgi veren DOKTOB Başkanı Yücel Okutur, TAFI Başkanı Praveen Chugh, Başkan Yardımcısı Bharat Shah ve TITC Koordinatörü Parmod Sahani'nin kongre için Muğla'da bir ön ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi. Okutur, "TAFI, Hindistan turizm pazarının yüzde 85'ini kontrol ediyor. Bu federasyonun kongresini Türkiye'de yapması Hintli turist sayısına ciddi katkı sağlayacak" diye konuştu.
KONGRE HİLTON'DA YAPILACAK
650
Hintli seyahat acentesi ve Hindistan turizminin önde gelen isimleriyle birlikte yaklaşık bin kişinin katılacağı etkinlik, Hilton Dalaman Sarıgerme Resort&Spa'da yapılacak. DOKTOB Başkan Yardımcısı ve Hilton Dalaman Genel Müdürü Tunç Batum, kongreyi Türkiye'ye çekmek için uzun zamandır görüştüklerini söyledi. Batum, "Türkiye'nin uluslararası organizasyonlara ihtiyacı var. Bu organizasyonun Hintli turist sayısını artıracağını düşünüyoruz. Yansımalarını 2018'de göreceğiz" dedi.