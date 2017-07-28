Alman şirketlerine devlet sözü

Başbakan Binali Yıldırım
, Türkiye'de yaklaşık 20 milyar euroya yakın yatırım yapan Alman şirketleri
ne devlet sözü verdi. Alman şirket yöneticileriyle kahvaltıda buluşan Başbakan Yıldırım, "Biz sizi Alman şirketi olarak görmüyoruz, bu ülkenin şirketi olarak görüyoruz. Yaşanan gelişmelerden zarar görmemeniz, gerilimin parçası olmamanız bizim açımızdan çok önemli" mesajı verdi. Toplantıda, iki ülke arasındaki siyasi gerilimlerin ekonomiye yansımaması için CEO'larla sonbaharda Almanya
'da bir toplantı yapılması görüşü benimsendi.
İKİ BAKAN DA EŞLİK ETTİ
Başbakan Binali Yıldırım Türkiye'de faaliyet gösteren önde gelen 19 Alman firmasının temsilcileriyle Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Toplantıya, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik
ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de katıldı. Toplantıda, Bosch, Siemens, Mercedes, Metro Grup, Thyssen Krupp, Frankfurt Messe, Statkraft, Krone, BASF, PWC, Media Markt ve EBRD'nin yanı sıra uzun yıllardır Almanya'da yatırımları bulunan Şahinler Holding'in yer aldığı firmaların yöneticileri katıldı.
Başbakan Binali Yıldırım, Türk ekonomisine güç katan, toplam 10 milyar dolarlık ihracat yapan, istihdam yaratan Alman şirketlerin beklentilerini birinci ağızdan dinlemek istediklerini söyledi.
Almanya ile siyaseten yaşanan gerginliğin geçici olduğunu belirten Yıldırım, "En az yarım asırdan beri ülkemizde olan, artık bir Alman firmasından ziyade Türk firması gibi halkın hafızasında yer alan yatırımcılarımızın haksız bir şekilde eleştiriye tabi tutulması, onların bu ilişkilerden bir bedel ödemesi bizim asla düşüneceğimiz bir şey değildir. Almanya'da 3.5 milyon Türk vatandaşının yaşadığı düşünülünce ilişkilerin kalıcı olarak olumsuz bir şekilde seyri her iki ülke açısından akla ziyan bir durum olur" dedi.
ÖRGÜTLERE ALAN AÇILMASIN
Yıldırım, Alman şirketlerine yönelik resmi kurumlar nezdinde kesinlikle bir soruşturmanın söz konusu olmadığını vurguladı. Yıldırım, "Almanya'dan beklentimiz FETÖ, PKK ile doğrudan ilişkili yapılara karşı daha tutarlı durum içine girmesidir. Bu örgütlere alan açılması bizi rahatsız ediyor, ikili ilişkilerimizi zehirliyor. İlişkilerde gerginliği tırmandırmaktan yana değiliz" dedi. Alman şirketlerinin yaşanan gelişmelerden herhangi bir zarar görmemesinin önemine dikkat çeken Başbakan Yıldırım, "Çok açık söylüyorum, biz sizi Alman şirketi olarak görmüyoruz. Biz sizi bu ülkenin şirketi olarak görüyoruz. Bu ülkenin kanunlarına göre çalışıyorsunuz ve bazılarınız 60 yıldan beri bu ülkede faaliyet gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.
SONBAHARDA TOPLANTI KARARI
Toplantıda ayrıca Alman şirketler
ile Ekonomi
Bakanı Nihat
Zeybekci'nin katılacağı
toplantılar
düzenlenmesi
kararı alındı. Zeybekci,
"Türkiye'de
Alman şirketlerine
rahatsızlık verecek
bir uygulama
olmadı. Türkiye'de,
yüzde 100 Türk firması şeklinde
muamele gören Alman yatırımlarının,
ülkelerinde başlarına gelmeyen
hiçbir şeyin başlarına gelmesi
mümkün değildir. Türkiye
global bir ülkedir, evrensel hukuk
standartlarında yatırım ortamı
yaratmış bir ülkedir" dedi. Toplantının
ardından açıklama yapan
Almanya'da da yatırımları bulunan
Şahinler Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Kemal Şahin, "Türk-
Alman ilişkilerinde yaşananların
mümkün olduğu kadar ekonomiye
yansımayacak şekilde ele alınması
gerektiği konusunda mutabık
kaldık. Şu andaki şirketlerin
çalışmasına ne hükümet tarafından
engel olunduğunu ne şikâyet
aldıklarını hükümet tarafı bize
iletti. Gelecekteki olası sorunların
önüne geçmek için de çalışılacak.
Sonbaharda Almanya'da belki bir
toplantı yapılacak" diye konuştu.
YATIRIMDA BİR RİSK VE SORUN YOK
Hiçbir Alman firması için soruşturma açılmasının söz konusu olmadığının altını çizen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
, "Geçen 100 yılda Alman firmaları nasıl Türkiye'de faaliyet gösterdiyse, ekonomiye katkıda bulundularsa gelecek dönemde de aynı faaliyetlerini çok rahat bir şekilde, Türkiye'nin hukuk ve güvenlik sistemi içinde, sürdürebileceklerine inanıyorum. Dolayısıyla bir risk, sorun görmüyorum" dedi. Bakan Özlü Türk tasarım Danışma Konseyi Toplantısı'nda yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. "Almanya ile Türkiye arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Alman firmalarının yatırım konusunda çekimser davranmaları gibi bir risk olup olmadığının" sorulması üzerine Bakan Özlü, konunun hükümet nezdinde ve en üst seviyede değerlendirildiğini söyledi. Faruk Özlü, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar vardır. Bununla ilgili çalışmaları İçişleri Bakanımız değerlendirdi. Şu kadarını söyleyeyim. Alman firmalarıyla ilgili Türk güvenlik birimlerinin bir soruşturma açması asla söz konusu değil" şeklinde konuştu. ANKARA