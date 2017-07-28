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ne devlet sözü

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 28.7.2017
Alman şirketlerine devlet sözü

n yöneticileriyle kahvaltıda buluşan Başbakan Yıldırım, “Sizi Alman değil bu ülkenin şirketleri olarak görüyoruz. Bedel ödemenize izin vermeyiz” dedi. CEO’larla sonbaharda ’da toplantı yapılacak

Başbakan , Türkiye'de yaklaşık 20 milyar euroya yakın yatırım yapan ne devlet sözü verdi. Alman şirket yöneticileriyle kahvaltıda buluşan Başbakan Yıldırım, "Biz sizi Alman şirketi olarak görmüyoruz, bu ülkenin şirketi olarak görüyoruz. Yaşanan gelişmelerden zarar görmemeniz, gerilimin parçası olmamanız bizim açımızdan çok önemli" mesajı verdi. Toplantıda, iki ülke arasındaki siyasi gerilimlerin ekonomiye yansımaması için CEO'larla sonbaharda 'da bir toplantı yapılması görüşü benimsendi.

İKİ BAKAN DA EŞLİK ETTİ
Başbakan Binali Yıldırım Türkiye'de faaliyet gösteren önde gelen 19 Alman firmasının temsilcileriyle Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Toplantıya, Avrupa Birliği Bakanı ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de katıldı. Toplantıda, Bosch, Siemens, Mercedes, Metro Grup, Thyssen Krupp, Frankfurt Messe, Statkraft, Krone, BASF, PWC, Media Markt ve EBRD'nin yanı sıra uzun yıllardır Almanya'da yatırımları bulunan Şahinler Holding'in yer aldığı firmaların yöneticileri katıldı.
Başbakan Binali Yıldırım, Türk ekonomisine güç katan, toplam 10 milyar dolarlık ihracat yapan, istihdam yaratan Alman şirketlerin beklentilerini birinci ağızdan dinlemek istediklerini söyledi.
Almanya ile siyaseten yaşanan gerginliğin geçici olduğunu belirten Yıldırım, "En az yarım asırdan beri ülkemizde olan, artık bir Alman firmasından ziyade Türk firması gibi halkın hafızasında yer alan yatırımcılarımızın haksız bir şekilde eleştiriye tabi tutulması, onların bu ilişkilerden bir bedel ödemesi bizim asla düşüneceğimiz bir şey değildir. Almanya'da 3.5 milyon Türk vatandaşının yaşadığı düşünülünce ilişkilerin kalıcı olarak olumsuz bir şekilde seyri her iki ülke açısından akla ziyan bir durum olur" dedi.

ÖRGÜTLERE ALAN AÇILMASIN
Yıldırım, Alman şirketlerine yönelik resmi kurumlar nezdinde kesinlikle bir soruşturmanın söz konusu olmadığını vurguladı. Yıldırım, "Almanya'dan beklentimiz FETÖ, PKK ile doğrudan ilişkili yapılara karşı daha tutarlı durum içine girmesidir. Bu örgütlere alan açılması bizi rahatsız ediyor, ikili ilişkilerimizi zehirliyor. İlişkilerde gerginliği tırmandırmaktan yana değiliz" dedi. Alman şirketlerinin yaşanan gelişmelerden herhangi bir zarar görmemesinin önemine dikkat çeken Başbakan Yıldırım, "Çok açık söylüyorum, biz sizi Alman şirketi olarak görmüyoruz. Biz sizi bu ülkenin şirketi olarak görüyoruz. Bu ülkenin kanunlarına göre çalışıyorsunuz ve bazılarınız 60 yıldan beri bu ülkede faaliyet gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.

SONBAHARDA TOPLANTI KARARI
Toplantıda ayrıca Alman şirketler ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılacağı toplantılar düzenlenmesi kararı alındı. Zeybekci, "Türkiye'de Alman şirketlerine rahatsızlık verecek bir uygulama olmadı. Türkiye'de, yüzde 100 Türk firması şeklinde muamele gören Alman yatırımlarının, ülkelerinde başlarına gelmeyen hiçbir şeyin başlarına gelmesi mümkün değildir. Türkiye global bir ülkedir, evrensel hukuk standartlarında yatırım ortamı yaratmış bir ülkedir" dedi. Toplantının ardından açıklama yapan Almanya'da da yatırımları bulunan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, "Türk- Alman ilişkilerinde yaşananların mümkün olduğu kadar ekonomiye yansımayacak şekilde ele alınması gerektiği konusunda mutabık kaldık. Şu andaki şirketlerin çalışmasına ne hükümet tarafından engel olunduğunu ne şikâyet aldıklarını hükümet tarafı bize iletti. Gelecekteki olası sorunların önüne geçmek için de çalışılacak. Sonbaharda Almanya'da belki bir toplantı yapılacak" diye konuştu.

YATIRIMDA BİR RİSK VE SORUN YOK
Hiçbir Alman firması için soruşturma açılmasının söz konusu olmadığının altını çizen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "Geçen 100 yılda Alman firmaları nasıl Türkiye'de faaliyet gösterdiyse, ekonomiye katkıda bulundularsa gelecek dönemde de aynı faaliyetlerini çok rahat bir şekilde, Türkiye'nin hukuk ve güvenlik sistemi içinde, sürdürebileceklerine inanıyorum. Dolayısıyla bir risk, sorun görmüyorum" dedi. Bakan Özlü Türk tasarım Danışma Konseyi Toplantısı'nda yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. "Almanya ile Türkiye arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Alman firmalarının yatırım konusunda çekimser davranmaları gibi bir risk olup olmadığının" sorulması üzerine Bakan Özlü, konunun hükümet nezdinde ve en üst seviyede değerlendirildiğini söyledi. Faruk Özlü, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar vardır. Bununla ilgili çalışmaları İçişleri Bakanımız değerlendirdi. Şu kadarını söyleyeyim. Alman firmalarıyla ilgili Türk güvenlik birimlerinin bir soruşturma açması asla söz konusu değil" şeklinde konuştu. ANKARA
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Alman şirketlerine devlet sözü
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