İş Bankası yeni emeklilerin gelirlerine aracılık edecek

İş Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Emekli Sandığı, SSK ve BağKur emeklileri, emekli gelir/aylık ve ikramiye ödemeleri için İş Bankası'nı tercih edebilecek. Bu kapsamda 1 Ağustos 2017 tarihi itibariyle banka, SGK ile imzalanan anlaşma kapsamında yeni emekli olacak kişilerin ilk gelir/aylık ve emeklilik ikramiyesi ödemelerine aracı olacak.

Emekliler, bunun için bankanın bin 300'den fazla şubesi ve 6 bin 500'ün üzerindeki bankamatiğinin yanı sıra, 7/24 hizmet veren dijital temas noktalarından faydalanabilecek.

Emekli gelir/aylıklarını 3 yıl süreyle İş Bankası'ndan almayı taahhüt eden emekliler, emekli gelir/aylıklarıyla orantılı olarak 450 liraya varan promosyon ödemesinden yararlanabilecek.

Ayrıca kredi kartları ile indirimli ve taksitli alışveriş yapabilen emekliler, harcamalar kapsamında kazandıkları MaxiPuanları Maximum anlaşmalı işyerlerinde para yerine kullanabilecek, İş Bankası kredi kartı ve ek kartları için de 2017 sonuna kadar yıllık kart ücreti ödemeyecek.

İşCep, internet şubesi ve telefon şubesi aracılığıyla sınırsız havale işlemi yapabilen emekliler, İşCep ve internet şubesinden aylık 3 adet ücretsiz EFT işlemi yapabilecek.

Emekli gelir/aylıklarını İş Bankası aracılığıyla alan müşteriler, birikimlerini avantajlı faiz oranlarıyla vadeli mevduat hesabında değerlendirirken, ihtiyaç duyduklarında indirimli faiz oranı ile kredi de kullanabilecek.