İstanbul yeni havalimanı 30 bin çalışanla yükseliyor

Bakan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul yeni havalimanının inşaatı çalışmalarını değerlendirdi.

30 BİN ÇALIŞAN HEDEFİNE ULAŞILDI

Havalimanı inşaatında çalışmaların en yoğun seviyeye ulaştığı yaz ayları için konulan 30 bin çalışan hedefine ulaşıldığını söyleyen Arslan, "Sürdürülebilirlik anlamında en önemli referanslardan biri olan Envision sertifikasına başvuru yapıldı ve kayıt süreci tamamlandı. Sertifika ile İstanbul yeni havalimanı, Kuzey Amerika dışında belgeyi alan ilk altyapı projesi olacak." diye konuştu.

Dünyanın sıfırdan yapılan tek çatı altındaki en büyük havalimanı olacak İstanbul yeni havalimanında yeni bir dönüm noktasının daha tamamlandığını dile getiren Arslan, 25 Temmuz itibarıyla 30 bin 66 çalışan ile İstanbul'un dünyaya açılan kapısı olacak havalimanı inşaatının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Arslan, 2017 başında konulan 30 bin çalışan hedefinin de geçildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Yaz aylarında çalışan sayısının 30 bine çıkarılması hedeflenmişti. Büyük bir memnuniyetle temmuz ayı itibarıyla bu hedefimize ulaştığımızı belirtmek istiyorum. Yoğun yaz yağmurlarına rağmen şu an çalışmalar artan bir ivmeyle devam ediyor. Sıradaki hedef de kısa süre içinde çalışan sayısını 35 bin seviyesine ulaştırmak. Havalimanı tamamlanınca doğrudan ve dolaylı istihdam sayısının ise 225 bine çıkacağını öngörüyoruz."

"ENVİSİON SERTİFİKASIYLA HEDEF KUZEY AMERİKA DIŞINDA İLK OLMAK"

Altyapı projelerinin çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini değerlendiren Sürdürülebilir Altyapı Enstitüsünün Envision Sürdürülebilirlik Sertifikasına başvurulduğunu anlatan Arslan, "Dünya çapında prestij sahibi sertifikayı almaya hak kazanan Kuzey Amerika dışındaki ilk ve dünyada en büyük altyapı projesi İstanbul yeni havalimanının olacağını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"HAVALİMANI İNŞAATININ YÜZDE 57'Sİ TAMAMLANDI"

Arslan, 29 Ekim 2018'de açılması planlanan havalimanı projesinin yüzde 57'sinin tamamlandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Terminal binası çelik çatı işleri büyük ölçüde tamamlanırken, terminal ana blok cephe ve çatı kaplama işlerine de başlandı. Bagaj sistemi inşaatında yüzde 65'lik ilerleme katedilirken 28 körüğün (yolcu köprüsü) montaj işlemlerine start verildi. 300'ün üzerinde asansör, yürüyen merdiven ve yürüyen bant ekipmanı sahaya getirilerek montajlarına başlandı. Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin kaba inşaat işleri tamamlanarak cephe ve çatı kaplama işlerine geçildi. Kule, İstanbul'u temsil eden en önemli simgelerden olmaya aday. Bunların yanı sıra havalimanı inşaatında 3 bin 750 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde yapılan birinci pist ve bağlantılı taksi yollarının asfalt kaplama işlerinde de sona gelindi."

Bakan Arslan, havalimanın açılışında devreye girecek 4 bin 100 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki ikinci pist ve bağlantılı taksi yollarının ise toprak işleri devam ederken, bazı kesimlerinde eş zamanlı alt temel çalışmalarına başlandığını anlatarak, terminal önündeki büyük apronda beton kaplama işlerinin devam ettiğini sözlerine ekledi.