Türkiye’nin rüzgârı için devler kapışıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın rüzgâr enerjisinde bin megavatlık kapasite kurulmasını sağlayacak Rüzgâr Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı ( YEKA ) ihalesi, her türlü algı operasyonlarına aldırış etmeyen ve ülkenin geleceğine inanan dünya devlerinin Türkiye'ye ilgisini gözler önüne serdi. İhaleye, 4 Alman şirketin yanı sıra Amerika, Çin, Danimarka merkezli ve rüzgâr türbini üretiminde dünyada ilk 10'da yer alan şirketlerin bulunduğu 8 konsorsiyum teklif verdi. İlki güneşte yapılan YEKA ihalesini Koreli Hawnha QCell - Kalyon ortaklığı kazanmış, 19.5 dolar cent/ kWh olan yerlilik oranlı elektrik fiyatı 6.99 dolar cent'e düşmüştü.Rüzgâr YEKA ihalesi için son tekliflerin alınma süresi dün itibarıyla sona erdi. Türkiye'nin 5 ayrı bölgesinde toplamda bin megavatlık rüzgâr enerjisi kapasitesi kurulması için yapılacak ihaleye, 4 Alman şirketi Türk ortaklarıyla konsorsiyum olarak teklif verdi. Ayrıca, dünyada ilk 10'da yer alan Amerika, Çin ve Danimarka merkezli rüzgâr türbini üreticisi şirketler de Türk ortaklarıyla ihaleye girmek üzere tekliflerini sundu. Rüzgâr YEKA projesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak 'ın daha önce "Türkiye'yi yenilenebilir enerji teknolojilerinin üretim üssü haline getireceğiz" açıklamasının ikinci ayağı olarak tanımlanıyor. Rüzgâr santrali kurulum ve türbin üretimi projesinin ihalesi ağustosta yapılacak.Vestas rüzgâr türbin üretiminde dünyada ilk sırada, GE ikinci, Çin menşeli Goldwind üçüncü sırada yer alıyor. Alman firmalardan Siemens ise dünyanın en büyük dördüncü rüzgâr türbin üreticisi konumunda bulunuyor. Enercon ve Nordex ise beş ve altıncı sırada yer alıyor. Çin'in diğer bir şirketi MingYang da dünyanın en büyük sekizinci, ülkesinin en büyük özel sektör rüzgâr türbin üretim şirketi konumunda bulunuyor. Bu şirketlerin pazar payı, küresel pazarın yüzde 90'ını temsil ediyor.Kazanankonsorsiyum,Kayseri - Niğde,Sivas, Edirne-Kırklareli-Tekirdağ, AnkaraÇankırı-Kırıkkale,Bilecik-Kütahya,Eskişehir olarakbelirlenen 5ayrı bölgedebin megavatlıkkapasiteyi devreyealacak. İhaleninkazananı, 1.1milyar dolarınüzerinde rüzgârtesisi yatırımıyapacak. Her yılasgari 3 milyarkilovatsaatelektrik enerjisiüretilecek veyaklaşık 1.1milyon evin yıllıkelektrik ihtiyacırüzgârdankarşılanacak.Yıllık ortalama 1,5milyon ton karbonemisyon azaltımısağlanacak.Enerji ve Tabiİ Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, ihale sonucunu twitterden duyurdu. Bakan Albayrak, "Rüzgâr YEKA ihalemiz için dünyanın en büyük 8 rüzgâr türbini üreticisi firma teklif verdi. Pazarın yüzde 90'ını temsil eden 8 firmanın ihaleye girecek olması Türk ekonomisine ve enerji sektörüne olan güveninin teyididir. İnşallah ülkemizi rüzgâr teknolojilerinin üretim merkezi haline getireceğiz" mesajını paylaştı.İhaleyi kazanan konsorsiyum, yüzde 65 yerlilik oranını tutturmak kaydıyla 100 milyon doların üzerinde yatırım maliyeti olan bir rüzgâr türbin fabrikası kuracak. Fabrikada 300 ila 450 yerli rüzgâr türbini üretilecek. Ar-Ge çalışmaları için her yıl 5 milyon dolarlık bütçe ayrılırken, yüzde 80'i yerli mühendislerden oluşan 50 teknik personel ile Ar-Ge faaliyetleri yürütülecek. 3 bin 750 kişilik bir istihdam sağlanacak.