Antalya'ya gelen turist sayısı 5 milyonu aştı

Rusya'nın 2016'da uyguladığı yasak nedeniyle geçen yıl zor günler yaşayan turizm kenti Antalya, bu yıl özellikle Rus turistlerin ilgisiyle büyük bir toparlanma sürecine girdi. Antalya'daki turist sayısı Temmuz ayının bitmesine günler kala 5 milyon barajını aştı. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nin verilerine göre, 28 Temmuz Cuma günü itibariyle Antalya'ya gelen toplam turist sayısı 5 milyon 21 bin 5 kişiye ulaştı. Geçen yıla göre yüzde 62 artış gösteren turist sayısı, toplamda 2015 rakamlarına da yaklaştı.

GÜNLÜK ORTALAMA 58 BİN

27 Temmuz Perşembe günü itibariyle 4 milyon 959 bin 434 turistin geldiği kente, 28 Temmuz Cuma günü ise Dış Hatlar Terminali aracılığıyla toplam 61 bin 571 yolcu daha gelerek, toplam turist sayısı 5 milyonu geçti. Temmuz ayında Antalya'ya en düşük 54 bin, en yüksek 68 bin olmak üzere günlük gelen turist ortalaması 58 bin olarak kaydedildi. 5 milyon barajının aşıldığı Cuma günü Antalya Havalimanı'na toplam inen ve kalkan uçak sayısı ise 771 olurken, içhatlar dahil toplam gelen ve giden yolcusu sayısı ise 141 bin 896 kişi oldu.

RUSLAR 2 MİLYONU AŞTI

Antalya'ya 28 Temmuz itibariyle gelen toplam 5 milyon 21 bin 5 turistin büyük bölümünü Rus turistler oluşturdu. Haziran ayı sonu itibariyle 1 milyon 321 bin olan Rus turist sayısı, Temmuz ayında 2 milyonu aştı. Rusya ile birlikte Ukrayna ve diğer BDT ülkelerindeki yükselişler Temmuz ayında da devam etti.

HEDEF 10 MİLYON TURİST

Antalya'nın 5 milyon turist sayısını aşmasını değerlendiren Antalya Valisi Münir Karaloğlu, rakamların iyi gittiğini ve bu yıl için baştan beri söyledikleri gibi '10 milyonun üzerine çıkacağız' diye bir hedef ortaya koyduklarını kaydetti. Bu yıl geçen sene kaybedilenlerin büyük oranda geri alınacağını dile getiren Vali Karaloğlu, "Esas atılım 2018 ve 2019 yıllarında olacak. Antalya var olan potansiyeli, tesis kalitesi ve yetişmiş insan gücüyle turizmde büyüme devam edecek. Geçici inişler olabilir ama uzun vadede baktığımızda Antalya'da turizm sektörü büyümeye devam edecek" dedi.