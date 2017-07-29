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HGS cezaları iptal edildi

Giriş Tarihi: 29.7.2017 10:22 Güncelleme Tarihi: 29.7.2017 10:34
HGS cezaları iptal edildi

'ndeki hatalar nedeniyle kesilen para cezaları vatandaşları mağdur ediyordu, olaya müdahale ederek cezaların iptal olmasını sağladı.

, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 'ndeki (HGS) hatalar sebebiyle kesilen idari para cezalarının iptal edilmesi talebiyle şikâyet başvurularını, idareyle yaptığı görüşmeler sonucunda çözüme kavuşturarak vatandaşların mağduriyetini giderdi.

Vatandaşların, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün HGS sistemindeki hatalar sebebiyle taraflarına kesilen idari para cezalarının iptali için yaptıkları itirazlara cevap alamadıklarını söyleyerek Kamu Denetçiliği Kurumu'na yaptıkları başvuru olumlu sonuçlandı.

Kurum yetkilileri, konuyla ilgili şikâyetleri gerekli makamlara ilettikten sonra verilen tavsiye niteliğindeki kararla birlikte hatalı para cezalarının iptal edildiğini açıkladı.

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HGS cezaları iptal edildi
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