Avrupa’da 1 dünyada 7’nci

Japon otomotiv devi Toyota'nın dünyadaki en fazla üretim yaptığı ülkeler arasına Türkiye de girdi. 350 milyon euroluk yatırımla kapasitesini 150 bin adetten 280 bin adede çıkaran Toyota Sakarya fabrikası, basamak atlayarak Avrupa'da birinci, dünyada ise yedinci sıraya yükseldi. Türkiye daha önce Japon markasının Avrupa'daki üçüncü, dünyada ise en büyük dokuzuncu büyük üretim tesisinin bulunduğu ülkeydi.
EN BÜYÜK FABRİKA KANADA'DA
Toyota'nın Japonya dışında en büyük kapasiteye sahip olan fabrikası 602 bin adetle Kanada
'da bulunuyor. Kanada'yı 549 bin adetle Tayland, 501 bin adetle ABD Kentucky, 492 bin adetle Çin Tianjin, 422 bin adetle Çin GAC ve 402 bin adetle ABD Indiana fabrikası izliyor. Kanada, ABD ve Çin fabrikalarından hemen sonra en büyük üretim tesisin bulunduğu ülke ise Türkiye.
C-HR RÜZGARI ESTİ
Corolla ve Verso modellerinin üretildiği Sakarya fabrikası 2016 sonunda yeni SUV modeli C-HR'nin üretimine başladı. C-HR rüzgarıyla istihdam 2 bin kişi artarak 5 bin kişiye ulaştı. Toplam üretimin yüzde 85'ini ihraç etmeye başlayan Toyota, 100 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Toyota, yıl sonunda 280 bin adet üretip, 230 bin adedini ihraç edecek.
Toyota'nın Sakarya tesislerinde üretilen araçların yüzde 63'ü C-HR, yüzde 28'i Corolla ve yüzde 9'u Verso modellerinden oluşuyor.
ÜRETİM % 210 ARTTI
Toyota Türkiye
'nin, yılın ilk altı ayındaki üretimi yüzde 210 artışla 145 bin 230'a yükseldi. 2016'daki 154 bin adetlik toplam üretim rakamına altı ayda yaklaştı. İhracatı ise yüzde 350 artışla 127 bin 900 adede çıktı.
Japonya 'da 12 fabrikası bulunan Toyota'nın 28 ülkede 53 üretim tesisi var. Toyota ve Lexus marka araçların üretildiği bu tesislerde 318 bin kişi çalışıyor. 2016'da Toyota, toplam 8 milyon 576 bin adet araç üretti.