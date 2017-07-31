İndirim yazan her mağazaya inanmayın uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, AVM'lerin satışlarını artırmak için hazırladıkları kampanya afişlerine dikkati çekerek, "Vatandaşlarımız, uçuk ve inandırıcı olmayan afişlere, gereksiniminden daha fazlasını almasına yol açan ve israfa sebep olan satış tekniklerine şüpheyle yaklaşmalı, her 'indirim' yazan mağazaya kanmamalı" ifadelerini kullandı.

"FİYATLAR OLDUĞUNDAN YÜKSEK TUTULUP, ONUN ÜZERİNDEN İNDİRİM YAPILIYOR"

Palandöken, yazılı açıklamasında, gerçeği yansıtmayan rakamlarla satış kampanyası düzenleyen mağazalara karşı vatandaşları uyardı. AVM'lerin müşteri çekmek için gerçeği yansıtmayan pazarlama teknikleriyle vatandaşı yanılttığını ileri süren Palandöken, "AVM'ler, 'Yüzde 70 indirim, 3 al 1 öde, şu kadar liradan başlayan fiyatlarla' gibi cümlelerle satışlarını artırmaya çalışıyorlar. Belirlediği satış fiyatından gerçekten yüzde 70 indirim yapabilen bir mağaza senesini doldurmadan batar. Demek ki fiyatlar olduğundan yüksek tutulup, onun üzerinden indirim yapılıyor. Vatandaşlarımız uçuk derecedeki indirim kampanyalarına karşı temkinli olmalı" değerlendirmesinde bulundu.

"İHTİYAÇTAN FAZLASI ALINMAMALI"



Palandöken, vatandaşların gereksiz alışveriş yapmaması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:



"Büyük indirimlerin cazibesine kapılınarak ihtiyaçtan fazlası alınmamalı. Bu hem kıyafet hem para açısından israfa neden olur. Vatandaşlarımız, uçuk ve inandırıcı olmayan afişlere, gereksiniminden daha fazlasını almasına yol açan ve israfa sebep olan satış tekniklerine şüpheyle yaklaşmalı, her 'indirim' yazan mağazaya kanmamalı."