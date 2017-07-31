Savunma sanayinde fark yaratacak 12 yeni proje

Savunma Sanayii Müsteşarlığınca (SSM), savunma sanayisinde çeşitli stratejik ihtiyaçların yerli ve özgün üretimlerle karşılanmasına, sektörün yeni kabiliyetler kazanarak rekabet gücünün artırılmasına yönelik yeni Ar-Ge projeleri başlatıldı.

SSM, uzun vadeli sistem ihtiyaçlarına ilişkin yurt içi teknolojik birikim sağlamayı ve alt sistem, bileşen, teknoloji geliştirmeyi hedefleyen, seri üretimi içermeyen proje modelinin uygulanmasına yönelik Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor. Müsteşarlığın Ar-Ge Daire Başkanlığı da bu çabaların etkinliğini artırmak amacıyla Ar-Ge panelleri düzenliyor.