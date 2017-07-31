Varlık Fonu Roadshow’a çıkıyor

Ekonomik büyümeye yılda yüzde 1.5 katkı sağlaması beklenen Türkiye Varlık Fonu
'nun kaynak ve bütçesini ortaya koyan stratejik yatırım planı Bakanlar Kurulu'na sunuldu. Başbakanlığa bağlanan Varlık Fonu, dünyanın önemli varlık yönetimi şirketleri ve fonlarının ilgi odağı olurken, kamunun elindeki atıl arazileri de değerlendirmek için taşınmaz yönetiminde yeni adımlar atılıyor.
Fon yerli yabancı yatırımcıların kapısını çalarken, yurtdışından sağlanacak finansmanın büyüklüğü, fona devredilen varlıkların değerine göre belirlenecek. Güçlü varlık sepetiyle roadshow'a çıkılacak.
TÜRKİYE İÇİN KURULDU
Türkiye Varlık Fonu'nun yürüttüğü çalışmalar Meclis'e gündemine de taşındı. Fon'a ilişkin sorulara Başbakanlıktan verilen yanıtta, "Fon ekonomik istikrarın sürdürülmesi amacıyla, kamuya ait varlıkları daha etkin ve verimli yöneterek, mevcut kamu varlıklarına değer katarak nesiller için güçlü bir Türkiye hazırlamak için kuruldu" vurgusu yapıldı. Fon'da devredilen şirketler ve varlıklar haricinde ek bir varlık bulunmadığı belirtildi.
GÜÇLÜ ORGANİZASYON YAPISI
Sağlam bir kurumsal yönetim ile yönetilmesi için güçlü bir organizasyon şeması hazırlanan Fon'un üç aşamalı denetim sürecine tabi olacağı anımsatıldı. "Şirket ve Fon tüm bağlı alt fonların tam hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkesi, kurumsal yönetim prensipleri dâhilinde yürütülecek tüm faaliyet ve operasyonları denetim sürecine tabi olacaktır. Bunlar bağımsız mali denetim, Başbakanlık ve Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından yürütülecek parlamento denetimidir. Şirket tarafından henüz bir borçlanma planı oluşturulmamıştır" denildi.
ÜÇ YILLIK STRATEJİK PLAN
Fon'nun hedef, strateji, prensip, gerekli kaynakları ve bütçelerini ortaya koyan üç yıllık stratejik yatırım planının Bakanlar Kurulu'na sunulduğu belirtilerek, "Fon faaliyetlerine konusunda stratejik yatırım planında belirtilen hedefler ile likidite, yatırım, risk ve getiri tercihlerini dikkate alarak faaliyette bulunacak. Şirket tarafından hazırlanan stratejik planda Fon'un tabi olduğu ana riskler ve risk yönetimi yaklaşımına ilişkin değerlendirmeler yer alıyor" yanıtı verildi.
DÖRT SEKTÖRE ÖNCELİK
Güçlü varlık sepeti oluşturulurken Fon; altyapı, enerji, teknoloji, telekom sektörlerine finansman sağlayacak. Önümüzdeki günlerde fona devletin elinde bulunan bazı gayrimenkullerin de devredilmesi bekleniyor.
GLOBAL BİR OYUNCU
Türkiye Varlık Fonu global bir oyuncu olma yolunda ilerlerken, dünyanın önde gelen fonlarıyla yeni ortaklıklar kurmaya hazırlanıyor. Maliye Bakanlığı
da, Fon'a aktarılan arsalara yönelik çalışma yürütüyor. Büyük bölümü turizm merkezlerinde olan çok sayıda marka Fon'a aktarılırken, yatırımcılarla masaya oturuluyor. Uygun teklifler gelirse satılacak ya da yeni projeler uygulanacak. Fon'a devredilen varlıkların değerleme ve denetimine yönelik çalışmanın yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.