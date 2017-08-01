Son dakika: Temmuz ayı ihracat rakamları belli oldu

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,2 artışla 11 milyar 474 milyon dolar oldu. İlk yedi ayda ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 artışla 88 milyar 926 milyon dolar olurken, son 12 aylık ihracat da bir önceki yıla göre yüzde 7,5 artışla 150 milyar 22 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, "TÜİK verilerine göre 2011 yılı Ağustos ayında yakaladığımız yüzde 31,9'luk artıştan sonra gelen en yüksek oran. Yani son 6 yılın en iyi, son 8 yılın en iyi 2. performansı" dedi. İhracatta 2010 yılının başından bu yana yüzde 30'luk artış oranının aşıldığı sadece iki ay olduğunun altını çizen Büyükekşi, "2011 Ağustos haricinde bir de 2010 Mayıs ayında yüzde 33,4'lük bir artış kaydetmiştik. İhracat artış oranında çok önemli bir rekora imza atmış olduk. 15 Temmuz'dan sonra ne demiştik: 'Çarklar dönüyor, üretim devam ediyor'. Biz büyük bir ülkeyiz, sağlam bir ekonomiyiz. İştahlı yatırımcılarımız, kendini adamış çalışanlarımız var. TİM verilerine göre Kasım ayından bu yana, yani tam 9 aydır ihracatta artış açıklıyoruz. Atılım Yılı ilan ettiğimiz 2017'nin başından beri istikrarlı bir artış elde etmemiz bizler için büyük bir mutluluk kaynağı" diye konuştu.

EKONOMİ BAKANININ KAPTANLIĞA DEVAM ETMESİNDEN MUTLUYUZ

Büyükekşi, geçtiğimiz haftalarda yaşanan Kabine değişikliğinde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin ihracat gemisinin kaptanlığına devam etmesinden mutlu olduklarını da ifade ederek "Çünkü dış ticaretimizin başında ihracatçıyı yakından tanıyan bir liderin olması ihracatımızın gelişmesine büyük katkılar sağlıyor. Bunun yanında, revizyonla birlikte ekonomi yönetiminin tek elde toplanmasını, ihracatçılarımız adına olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Çünkü Hükümetimizden taleplerimize baktığımızda, ilk sırada bürokrasinin azalması geliyor" dedi.

İhracatta Atılım Yılı ilan ettikleri 2017'nin Temmuz ayında da emeklerinin karşılığını gördükleri belirten Büyükekşi, "Ülkemiz için alın teri dökmeye devam edeceğiz. TİM olarak temmuz ayında Tahran Türk Ticaret Merkezimizin açılışını Sayın Bakanımızın teşrifleriyle gerçekleştirdik. İran ve Tanzanya'ya ticaret heyeti düzenledik. Tüm etkinliklerimiz ve Hükümetimizin çok değerli destekleri ile, Atılım Yılı ilan ettiğimiz 2017 yılı gücümüze güç katacak." dedi.

SEKTÖREL BAZDA OTOMOTİV YİNE LİDER

Temmuz ayında en fazla ihracatı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41.1 artışla 2 milyar 434 milyon dolar ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörü yaptı. Otomotivi 1 milyar 483 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ve 1 milyar 190 milyon dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti. Temmuz ayında en fazla artış kaydeden sektörler ise ihracatını 4 katına çıkaran Gemi ve yat ile 3 katına çıkaran Mücevher ve 2 katına çıkaran Zeytin ve Zeytinyağı sektörleri oldu. Genel ihracatta, Tarım ihracatı yüzde 22, Sanayi ürünleri ihracatı yüzde 32 ve Madencilik ürünleri ihracatı da yüzde 42 arttı. Yılın ilk yedi aylık döneminde ise ihracatı sırtlayan sektör yine otomotiv oldu. Sektör, ilk yedi ayda 193 ülkeye ihracat gerçekleştirerek yeni bir rekora da imza attı.

EN BÜYÜK PAZAR ALMANYA'YA İHRACAT YÜZDE 28,2 ARTTI

İhracat pazarları bazında, 173 ülke ve bölgeye ihracat artarken, 54 ülke ve bölgeye ise geriledi. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden Almanya'ya ihracat yüzde 28,2; İngiltere'ye yüzde 37; İtalya'ya yüzde 27,9; Irak'a yüzde 55,7 ve ABD'ye yüzde 48,3 arttı. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Almanya uzun yıllardır ihracatımızda zirveyi kimseye kaptırmıyor. Bu ay da yüzde 28,2'lik ihracat artışıyla yerini sağlamlaştırdı. Son dönemde yaşanan geçici kriz ortamının ticaretimizi etkilememiş olması bizleri mutlu etti. Sayın Bakanımızın da dediği gibi; iki ülke birbirinin rakibi değil, tamamlayıcısı. Temennimiz, bu gergin ortamın bir an evvel olağan seyrine geri dönmesi" dedi.

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 20 ülke arasında en yüksek ihracat artışı ise yüzde 95,7 ile yine Rusya'ya gerçekleşti. Rusya'ya ihracat artışında, yaş meyve, deri ayakkabı ve kürkten giyim eşyası ihracatı öne çıktı. En çok ihracat yapılan ilk 20 ülke arasında ihracatın düştüğü tek ülke ise Mısır oldu. Mısır'daki temel düşüş, kimyevi maddeler sektöründen kaynaklandı.

AB'YE İHRACAT YÜZDE 29,1 ARTTI

Ülke grubu bazında AB'ye ihracat, temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,1 artarken, AB'nin toplam ihracattaki payı yüzde 51,1 olarak gerçekleşti. Kuzey Amerika'ya ihracat yüzde 46,1; Ortadoğu'ya yüzde 33,9; Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yüzde 44,1; Uzakdoğu'ya ise yüzde 25,1 arttı. İlk yedi ayda ihracat AB'ye 4,3 milyar dolar artış kaydetti.

MİKTAR BAZINDA ARTIŞ, DEĞER BAZINDAKİNİ GEÇTİ

TİM verilerine göre temmuz ayı ihracatı miktar bazında yüzde 17,7 artarken, ilk yedi ayda yüzde 12,8 artış gösterdi. Büyükekşi, "Temmuz'da 8,4 milyon ton ağırlığında ürün ihraç ettik. Böylece bu ay, tüm temmuz ayları içerisinde, miktar bazında en fazla ihracat yapılan ay oldu." dedi.

İSTANBUL'DA ARTIŞ YÜZDE 27,4 OLDU, EN YÜKSEK ARTIŞI SAKARYA YAPTI

İller bazında ise temmuz ayında 71 şehir ihracatını artırırken, 9 ilde gerileme görüldü. En fazla ihracat yapan ilk 5 il ve artışlar şu şekilde gerçekleşti: İstanbul'un ihracatı yüzde 27,4; Bursa'nın yüzde 29,8; Kocaeli'nin yüzde 25,3; İzmir'in yüzde 25 ve Ankara'nın yüzde 31,9. En fazla ihracat yapan ilk 10 ilin tamamı ihracatını artırırken, en yüksek ihracat artışını yüzde 175 ile yine Sakarya gerçekleşti.