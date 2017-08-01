Sıkı güvenlik laptop yasağını kaldırdı!

ABD ve İngiltere'nin Türkiye'ye uyguladığı laptop yasağını kaldırmasının perde arkası aydınlandı. Avrupa Havalimanları Birliği (ACI Europe), ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi TSA(Transportation Security Admistration) ve İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi DfT (Department for Transport) Atatürk Havalimanına heyetlerini yolladı. Akşam'ın haber,ne göre en ince detaya kadar havalimanını inceleyen heyetler büyük şaşkınlık yaşadı. Atatürk Havalimanındaki güvenlik önlemlerine tam not verdiler

45 ÜLKEYE ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Avrupa Havalimanları Birliği, 45 Avrupa ülkesinde 500'den fazla havalimanına örnek olarak Atatürk Havalimanını tavsiye edilmesi yönünde rapor hazırladı. Olumlu rapor sonunda laptop yasağı kaldırıldı.

X-RAY CİHAZI VE PROFİL UYGULAMASI

AB ülkelerinin havacılık ve havalimanı otoriteleri, 2016 yılında Brüksel'deki Zaventem Havalimanı'nda 14 kişinin hayatını kaybettiği terör eyleminde DEAŞ'lı teröristlerin ellerini kollarını sallayarak terminale girmesi üzerline terminal girişlerine Türkiye'deki havalimanlarında olduğu gibi X-Ray cihazı koyma kararı almıştı. Ayrıca yeni karar tarafı güvenlik uygulamasını devreye sokmuşlardı.