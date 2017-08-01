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'sun ihalesi için tarih verdi

Giriş Tarihi: 1.8.2017 13:48

'su , Havalimanı azınlık hisse satışı ihalesinin eylülde gerçekleşebileceğini söyledi

Havalimanları Holding 'su , BloombergHT'ye konuştu. Havalimanı'nın azınlık hisse satışının olacağını ve kendilerinin de ihaleye katılacağını söyleyen Şener, "Sabiha Gökçen'de ihale eylülde olabilir" dedi.

Şener, "Atatürk Havalimanı'nı kompanse etmek için 2-3 büyük alım planlıyoruz" diye konuştu.

Yurtdışı yatırımları hakkında da konuşan TAV CEO'su, Pakistan'da iki havalimanına teklif verdiklerini ve Afrika'da fırsat aramaya devam ettiklerini söyledi.

Küba için imtiyaz sözleşmesinin bu sene imzalanacağını belirten Şener, Suudi Arabistan'da dört havalimanının birleştirileceğini ve yeni şirket kurabileceklerini açıkladı.

TAV CEO'su, birinci çeyrekte yolcu artışının negatif olsa ikinci çeyrekte toparlandığını da sözlerine ekledi.

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TAV CEO'sun Sabiha Gökçen ihalesi için tarih verdi
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