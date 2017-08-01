Yapı Kredi'den ilk yarıyılda 1 milyar 893 milyon lira net kar

Kredi kartları pazarındaki liderliğini 29. yıla taşıyan Yapı Kredi'nin net karı 1 milyar 893 milyon lira olurken, sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 14,8 olarak gerçekleşti.

Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Faik Açıkalın, konuya ilişkin değerlendirmesinde, müşteri odaklı yatırımların pozitif sonuçlarını almaya devam ettiklerini bildirdi.

Yapı Kredi olarak hedefledikleri güçlü ve sağlıklı büyüme oranlarını yakaladıkları bir yarıyılı tamamladıklarını aktaran Açıkalın, "Toplam mevduatımız geçen yıla oranla yüzde 19 artış göstererek 164,2 milyar liraya ulaştı. Müşteri odaklı başarılı stratejimizin bir göstergesi olarak kredi mevduat oranımız yüzde 110 seviyesinde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Ekonomiye katkılarının artarak sürdüğü yılın bu döneminde, özellikle Kredi Garanti Fonu'nu etkin ve verimli kullandıklarını belirten Açıkalın, bu sayede Türkiye ekonomisine, özellikle de KOBİ'lere destek olmaya devam ettiklerini aktardı.

Açıkalın, nakdi kredilerinin ise son bir yıl içerisinde yüzde 15 artarak 186 milyar liraya yükseldiği bilgisini verdi.

- FONLAMA KAYNAKLARI GÜÇLENİYOR

Küresel belirsizliğe rağmen Yapı Kredi'nin fonlama kaynaklarını güçlendirmeye ve çeşitlendirmeye devam ettiğini belirten Açıkalın, şunları kaydetti:

"Yılın ilk yarısında uluslararası birçok yatırımcının büyük ilgi gösterdiği borçlanma işlemlerine de imza attık. Bu çerçevede sene başından bu yana 1,1 milyar dolar ve 500 milyon lira tutarlarında Eurobond ihracı gerçekleştirdik. Böylelikle uluslararası piyasalarda Yapı Kredi'ye ve Türkiye ekonomisine duyulan güveni bir kez daha teyit ettik. Diğer taraftan 1 milyar 350 milyon dolar tutarında temin ettiğimiz sendikasyon kredisi, 19 ülkeden 48 bankanın katılımıyla yılın en çok ilgi gören işlemlerinden biri oldu."

Faik Açıkalın, sektörde rekabetin en hızlı yaşandığı alanların başında gelen dijitalleşmeye büyük önem verdiklerini ve 2016 yılından bu yana devrim niteliğindeki uygulamalara imza attıklarını vurguladı.

"Türkiye'nin dijital bankası" olarak dijital dönüşümde "insan odaklı teknoloji" çözümlerine öncülük ettiklerini belirten Açıkalın, şöyle devam etti:

"Mobil bankacılık uygulamamız Yapı Kredi Mobil'i 'bankanın uzaktan kumandası' olarak konumlandırdık. Müşterilerimiz tek bir dijital kapı üzerinden tüm finans kanallarımıza ulaşabiliyor. Dijital bankacılık müşterilerimizin sayısı son 1 yılda yüzde 34, bireysel mobil bankacılık müşterilerimiz ise yüzde 60 gibi rekor bir oranda büyüdü. Ayrıca mobil bankacılık kullanım oranımız Haziran 2017 itibarıyla yüzde 80 gibi erişilmesi zor bir noktaya ulaştı. Yani, her 5 dijital aktif müşterimizden 4'ü mobil bankacılık müşterisi haline geldi. Nakit dışı işlemlerde ise dijital bankacılık kanallarımızın kullanım oranı Haziran 2017 itibarıyla yüzde 94'e yükseldi.

Öte yandan mobil cihazların bir cüzdana dönüştüğü geleceğin dünyasının kapılarını şimdiden araladığımızı söyleyebilirim. Visa Mobil Ödeme Başarı Ödülü'ne sahip Yapı Kredi Cüzdan uygulamamız, Türkiye'de mobil ödeme işlemlerinin en çok gerçekleştirildiği uygulama olmayı başardı. BKM verilerine göre 2017 yılının ilk yarısında Türkiye'de bankaların sunduğu uygulamalar aracılığıyla gerçekleştirilen her 100 liralık mobil ödeme işleminin 80 lirası Yapı Kredi Cüzdan üzerinden yapıldı. Bu gurur verici bir noktadır."

Yapı Kredi CEO'su Açıkalın, tüm bu başarıların ödüllerini de uluslararası arenada topladıklarını belirterek, "Dünyanın en saygın yayınlarından Global Finance tarafından Avrupa'nın En Yenilikçi Dijital Bankası ve Türkiye'nin En İyi Dijital Bankası başta olmak üzere 5 ödül kazandık. Avrupa'da bir ilk olan Göz-ID uygulaması ile IDC CIO Awards'da inovasyon kategorisinde birincilik ödülü aldık. yapikredi.com.tr ve Yapı Kredi Mobil ile de Communicator Awards'da 5 ödüle layık görüldük. Türkiye'nin dijital bankası olarak ülkemizi uluslararası arenada gururla temsil ediyor olmak bizlere gelecek için güç veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

- LEASİNG, FAKTORİNG VE KREDİ KARTLARINDA LİDERLİK

Açıkalın, Yapı Kredi'nin komple bir finansal hizmetler grubu olduğunu belirterek, farklı uzmanlık alanlarındaki banka iştiraklerinin yılın ilk yarısında da güçlü performanslarını sürdürdüğünü aktardı.

Sektörde liderliğini 9. yıla taşıyan Yapı Kredi Leasing'in sene içerisinde İtalyan İhracat Kredi Kuruluşu'nun (SACE) Milano'ya davet ettiği ilk Türk leasing şirketi olduğuna işaret etti.

Faik Açıkalın, Yapı Kredi Leasing'in ayrıca sektörünün KGF kapsamında ilk işlemini gerçekleştiren firma olduğu bilgisini vererek, kendi alanının 16 yıldır lider kurumu olan Yapı Kredi Faktoring'in ise FCI tarafından dünyanın önde gelen faktoring şirketlerinden biri seçildiğini kaydetti.

Açıkalın, "Kredi kartları pazarının lider markası Yapı Kredi World ile de kredi kartı pazarındaki liderliğimizi 29. yıla taşıdık. Yapı Kredi olarak 2017 yılının ilk yarısında 23 milyar lira kredi kartı alacak bakiyesiyle yüzde 21,7 pazar payına ulaştık. 2017 Haziran ayı itibarıyla 11 milyon kredi kartı adedine ulaşarak yüzde 17,9 pazar payı ile bu alanda da birinciliğimize devam ettik." ifadelerini kullandı.