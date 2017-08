Evde temizlikçi çalıştırana devletten prim desteği geliyor

Evlerde çocuk bakımı ya da temizlik işlerinde çalışanlar istihdam seferberliği kapsamına alındı, ev hizmetlerinde işçi çalıştıranlar da teşviklerden yararlanacak. Detaya geçmeden önce, ev işlerinde yardımcı çalıştırılmasına konusuna değineyim.

Çünkü okuyuculardan gelen sorular halen bu konunun bilinmediğini gösteriyor. 2015 yılında yapılan düzenleme ile ev hizmetlerinde çalışanların, çalıştırılanlar tarafından prim ödenerek, sigortalı yapılması zorunlu hale getirildi. Ev hizmetlerinden kasıt ne, onu da söyleyeyim. Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılacak temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveriş, bahçe işleri ile çocuk ve yaşlı bakımı ev hizmeti sayılıyor. Bu işleri ev halkı dışında yapanlar da işçi sayılıyor. Daha açık bir anlatımla evinize temizlik, ütü için birilerini alıyorsanız artık siz de bir işverensiniz ve aldığınız bu kişiyi sigortalı yapmak zorundasınız.

10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLAR

Bu konuda en fazla kafa karışıklığı ise eve gelen kişilerin ay içinde kaç gün çalıştığı hususunda yaşanıyor. Dikkat ediyorum da kimilerinde, 'haftada 1 gün alıyorum, sigorta yapmak zorunda değilim' gibi yanlış bir kanı hakim. Haftada 1 gün de alsanız, her gün de alsanız sigorta yapmak zorundasınız. Sadece yapacağınız sigortanın içeriği farklı. Şöyle ki; ayda 10 günden az çalıştırıyorsanız iş kazası ve meslek hastalığı için sigorta yaptıracaksınız ve primi de işveren sıfatıyla siz ödeyeceksiniz. Eğer, ayda 10 gün ve üzerinde çalıştırıyorsanız, genel sağlık sigortası ve emekliliği de kapsayan sigorta yapacaksınız, primi yine siz ödeyeceksiniz.

Gelelim ödeyeceğiniz sigorta primine. Ayda 10 günden az çalışanlar için her bir gün için ödenecek tutar, asgari ücretin günlük tutarının yüzde 2'si ki, bugün için bu rakam 1,18 lira. Yani, haftada 1 gün ev hizmetleri için birisini çalıştırıyorsanız, iş kazası ve meslek hastalığı için ayda 4,72 lira prim ödeyeceksiniz demektir. 10 gün ve üzerinde çalıştırıyorsanız, yine asgari ücret üzerinde yüzde 37,5 prim ödeyeceksiniz. Örnekle anlatayım, 10 gün çalıştırıyorsanız aylık ödeyeceğiniz prim 221 lira. Her gün çalıştırıyorsanız, aylık prim 663 lira tutuyor.

CEZASI 50 BİN LİRAYI BULUR

Peki, evde çalıştırdığınız kişinin sigortasını yapmazsanız ne olur? Cezası büyük. Eğer böyle bir durum tespit edilirse –ki, çalışanın şikayeti ile tespit ediliyor- öncelikle bildirim yapılmadığı için ardından primler ödenmediği için asgari ücretin 5 katı tutarı kadar ceza kesiliyor. Bu da yaklaşık 8 bin 500 lira ediyor. Bitmedi; bu durumun devam etmesi halinde her ay için iki asgari ücret tutarı kadar daha ceza kesiliyor. Kısaca, evinizde bir yıldır çalıştırdığınız kişiyi sigortalatmazsanız 50 bin liraya yakın bir ceza ile karşılaşabilirsiniz.

İşte hem ev hizmetlerinde çalışanların kayıt altına alınması hem de istihdama katkı sağlanması amacıyla geçtiğimiz haftalarda yeni bir düzenleme yapılarak, ev hizmetlerinde işçi çalıştıranların istihdam teşviğinden yararlanmasına imkan tanındı.

EN DÜŞÜK DESTEK, 222 LİRA

İstihdamı artırmak amacıyla sene başında başlatılan ilave istihdam teşviki uygulaması ile işverenlere alacakları her bir sigortalı için 773 TL (666 lirası prim desteği, 106 lirası gelir ve damga vergisi) tutarında destek verildi. Geçtiğimiz haftalarda yapılan yeni bir düzenleme ile istihdam teşvikinin hem kapsamı genişletildi hem de şartları esnetildi. Bu kapsamda, ev hizmetlerinde işçi çalıştıran işverenler de teşvik kapsamına alındı. Peki, bu teşvikten nasıl yararlanılacak? Öncelikle işveren, 10 günden fazla çalışan sigortalılar için bu destek alabilecek. Teşvik, 1 Haziran 2017'den itibaren geçerli olacağından ev hizmetinde çalışacak olan kişinin de bu tarihten sonra çalışmaya başlaması gerekiyor. Ayrıca işe alınacak kişinin İŞKUR'a kayıtlı olması da şart. Teşvik tutarına gelince; malum, istihdam seferberliği kapsamında aylık prim ödeme gün sayısının 22.22 lira ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, devlet tarafından yani, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor. Bu durum, ev sahipleri için de geçerli olacak. Örneğin, kişi, 10 gün çalışıyorsa, aylık primin 222 lirasını devlet karşılayacak. (Hürriyet)