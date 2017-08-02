Otomotiv pazarı temmuzda yüzde 41 büyüdü

Otomotiv sektöründe temmuz ayında satışlarda artış görüldü. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40.6 artarak 82 bin 297 adet olarak gerçekleşti.



Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre, temmuzda otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,91 artarak ve 62 bin 384 adete yükseldi.



Hafif ticari araç pazarı da aynı dönemde yüzde 53,57 artarak 19 bin 913 adet olarak gerçekleşti.



7 AYDA YÜZDE 2,8'LİK DARALMA



Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı ilk yedi ayda ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.79 azalarak 483 bin 455 adet oldu.



2017 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 875 bin-925 bin adet aralığında olması tahmin ediliyor.

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