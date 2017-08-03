Almanya medyası dev ihaleyi böyle gördü!

Türkiye ile Almanya arasındaki sıkıntıların arttığı bir dönemde Türkiye'nin ilk Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesini Alman Siemens şirketinin kazanması dikkat çekti. Alman medyası bu gelişmeyi "Türkiye'deki dev ihaleyi Alman Siemens kazandı" sözlerini duyurdu.



DWELLE: İHALEYİ ALMAN SİEMENS'İN İÇİNDE BULUNDUĞU KONSORSİYUM KAZANDI

DWelle Türkçe, YEKA ihalesini Siemens-Türkerler-Kalyon konsorsiyumunun kazandığını bildirdiği haberinde "Konsorsiyum, 1 milyar doların üzerinde rüzgar tesisi yatırımı yapacak" dedi. "Bin megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesi oluşturulması için açılan ihale, Türkiye'nin ilk YEKA ihalesi olma özelliğini taşıyor" sözlerinin kullandığı haberde ihalede yarışan firma sayısının bugün 8'den 2'ye indiği, Çinli Mingyang ile Alman Siemens konsorsiyumları karşı karşıya kaldığı, Çinli Mingyang konsorsiyumunun da 30'uncu tur başlarken ihaleden çekildiği anlatıldı.

BAKAN ALBAYRAK'TAN TÜRKİYE-ALMANYA İLİŞKİLERİ HAKKINDA ÇARPICI AÇIKLAMA

İhaleden sonra bir açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye-Almanya ilişkileri konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Albayrak şöyle konuştu;

"İhale, Alman şirketi Siemens'in kazanmasıyla neticelendi ve bu resmin bölge ve dünyaya önemli bir mesaj olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye ve Almanya'nın 200 yıllık tarihsel işbirliği açısından da baktığımızda, bu sonucun Türkiye-Almanya ilişkilerine önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hedeflerimiz büyük. Bugün ortaya çıkan netice ekonomi ve enerji piyasasının geleceğe ne kadar sağlam ve emin adımlarla yürüdüğünü ortaya koymuştur. Dünyada ne kadar bölgesel krizler olursa olsun Türkiye bölgenin ve dünyanın en güvenilir yatırım yapılabilir ülkelerin başında geldiğini bu ihale ile ortaya koymaktan dolayı büyük bir gurur duydum."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak "Bölgede en güvenilir ülke Türkiye"