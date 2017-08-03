Türkiye'nin en iyi haber sitesi

medyası dev ihaleyi böyle gördü!

SABAH İNTERNET

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 3.8.2017 15:38 Güncelleme Tarihi: 3.8.2017 15:51
Almanya medyası dev ihaleyi böyle gördü!

Alman şirketlerin Türkiye’de baskı altında olduğu yalanını sık sık gündeme getiren medyası Simens, Türkerler ve Kalyon konsorsiyumunun kazandığı ihaleyi “Türkiye’deki dev ihaleyi kazandı” başlığı ile duyurdu. İhalenin sonuçlanmasından sonra bir açıklama yapan Bakan Albayrak Türkiye-Almanya ilişkilerinin geleceği hakkında konuştu.

Türkiye ile arasındaki sıkıntıların arttığı bir dönemde Türkiye'nin ilk Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları () ihalesini şirketinin kazanması dikkat çekti. Alman medyası bu gelişmeyi "Türkiye'deki dev ihaleyi Alman Siemens kazandı" sözlerini duyurdu.

DWELLE: İHALEYİ ALMAN SİEMENS'İN İÇİNDE BULUNDUĞU KONSORSİYUM KAZANDI

Türkçe, YEKA ihalesini Siemens-Türkerler-Kalyon konsorsiyumunun kazandığını bildirdiği haberinde "Konsorsiyum, 1 milyar doların üzerinde rüzgar tesisi yatırımı yapacak" dedi. "Bin megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesi oluşturulması için açılan ihale, Türkiye'nin ilk YEKA ihalesi olma özelliğini taşıyor" sözlerinin kullandığı haberde ihalede yarışan firma sayısının bugün 8'den 2'ye indiği, Çinli Mingyang ile Alman Siemens konsorsiyumları karşı karşıya kaldığı, Çinli Mingyang konsorsiyumunun da 30'uncu tur başlarken ihaleden çekildiği anlatıldı.

BAKAN ALBAYRAK'TAN TÜRKİYE-ALMANYA İLİŞKİLERİ HAKKINDA ÇARPICI AÇIKLAMA

İhaleden sonra bir açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , Türkiye-Almanya ilişkileri konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Albayrak şöyle konuştu;

"İhale, Alman şirketi Siemens'in kazanmasıyla neticelendi ve bu resmin bölge ve dünyaya önemli bir mesaj olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye ve Almanya'nın 200 yıllık tarihsel işbirliği açısından da baktığımızda, bu sonucun Türkiye-Almanya ilişkilerine önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hedeflerimiz büyük. Bugün ortaya çıkan netice ekonomi ve enerji piyasasının geleceğe ne kadar sağlam ve emin adımlarla yürüdüğünü ortaya koymuştur. Dünyada ne kadar bölgesel krizler olursa olsun Türkiye bölgenin ve dünyanın en güvenilir yatırım yapılabilir ülkelerin başında geldiğini bu ihale ile ortaya koymaktan dolayı büyük bir gurur duydum."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak "Bölgede en güvenilir ülke Türkiye"

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Turkcell’le Başarı Hikayeleri: Samsung
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya medyası dev ihaleyi böyle gördü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz