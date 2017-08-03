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İzmir'de anlaşma sağlandı, grev bitti

DHA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 3.8.2017 13:55 Güncelleme Tarihi: 3.8.2017 14:06
İzmir'de anlaşma sağlandı, grev bitti

A.Ş. ile arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlandı. Sözleşmenin sabah saatlerinde imzalanmasının ardından 12 Temmuz'da başlayan grev sona erdi. Saat 15.00'ten itibaren vapur seferlerinin yeniden başlayacağı duyuruldu

'nin deniz ulaşımı hizmeti veren kuruluşu A.Ş ile çalışanlarının örgütlendiği Türk-İş'e bağlı arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uzlaşmayla sonuçlandı.

Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte 12 Temmuz'da başlayan grev de sona erdi. Körfez gemileri saat 15.00'ten itibaren yeniden seferlere başlayacak. İZDENİZ Genel Müdürlüğü iç körfezdeki seferlerin normal tarifeyle devam edeceğini, Yassıcaada seferlerinin Salı gününden, Foça ve Urla seferlerinin ise önümüzdeki hafta sonundan itibaren başlayacağını duyurdu.

İmzalanan toplu iş sözleşmesine göre İZDENİZ bünyesindeki kara personelinin maaşına yüzde 12 oranında yapılacak. Filosunu yenileyen İZDENİZ'in Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydolması sonrası elde edilen Gelir Vergisi muafiyetiyle birlikte maaşları yüzde 25 oranında artan gemi adamı statüsündeki personel için kabul edilen zam oranı ise yüzde 5 oldu.

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İzmir'de anlaşma sağlandı, grev bitti
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