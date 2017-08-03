Katar: Ambargoyu saatler içinde Türkiye sayesinde kırdık

Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed Bin Jassim Al Thani, Türkiye halkına şükranlarını iletmek istediklerini belirtti.

"BİZE KARŞI YAPILAN AMBARGOYU SAATLER İÇİNDE TÜRKİYE SAYESİNDE BÜYÜK ORANDA KIRDIK"

Al Thani: "Şerefli tutumunuz ve bizlere verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da Katar Emirinin selamlarını iletiyorum. Katar ekonomisi direnişini ispatladı. Birçok ülkede ekonomiler olumsuz etkilenirken bizim ekonomimiz sağlam durmakta. Katar'ın bağımsızlığı ve güçlü olması için var gücümüzle çalışmalıyız. Bize karşı yapılan ambargoyu saatler içinde Türkiye sayesinde büyük oranda kırdık. Şu anda hiç bir konuda eksikliğimiz yok. Bizdeki doğal kaynaklar, doğalgaz ihracatı Katar'ın ekonomisine büyük destek vermekte. Bize karşı acımasızca yürütülen ve kanunlara karşı yapılan ablukadan Türkiye sayesinde etkilenmedik. Bugün Katar yine doğalgaz ve LNG'de dünya çapında üretimine devam etmekte. Yaşananların ardından doğalgaz ihracatımızda bir düşüş değil aksine yüzde 30'luk bir artış yaşadık" dedi.

"TİCARET HACMİNDE İLK ÇEYREKTE 554 MİLYON DOLARLIK BİR HACİM OLUŞTU"

Katar ve Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkileri ile tüm alanlarda çalışmaların devam ettiğini belirten Al Thani, "Aramızdaki ticaret hacminde ilk çeyrekte 554 milyon dolarlık bir hacim oluştu. Bunda da son dönemde alınan kararlar önemli rol oynamıştır. Türk ürünlerini de Katar pazarında kendini ispat etmesi sonucu tüm sektörlerde Türkiye'den malların girişinin hızlandırılması, bir çok alanda yatırımların yapılması bizler açısından son derece önemlidir. Bize karşı yapıcı tutumlarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.