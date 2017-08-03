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'dan Amerika'ya Türk resti

REUTERS

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 3.8.2017 17:13 Güncelleme Tarihi: 3.8.2017 17:21
Rusya'dan Amerika'ya Türk resti

ABD'nin 'ya yönelik yaptırımlarının ardından Rusya'nın boru hatlarının geleceği tartışılırken Gazprom'un Avrupa'ya yönelik içinde 'nın da olduğu yeni boru hatlarını hızlandırma kararı aldığı belirtiliyor

, 'nın boru hattı inşaatlarını etkileyecek yaptırımlar uygulamayı düşünmüyor, ancak 'ya yönelik yaptırımlar bu hatların maliyetini artırabilir. Bunun nedeni ise borçlanma maliyetinin artması.

BORU HATLARININ İNŞAATI HIZLANDIRILDI

Batılı yatırım ortaklarının yaptırımlar nedeniyle projelerden çekilmeyi düşünmesinden endişelenen Kremlin, buna karşılık olarak boru hatlarının inşaatını hızlandırdı.

TÜRK AKIMI HIZLANDIRILDI

Karadeniz'in altından Türkiye'ye ulaşması planlanan hattını inşa eden İsviçreli şirket Allseas Group, Gazprom'un talebi üzerine inşaata hız verdi.

AVRUPA'YA DAHA FAZLA GAZ İHRAÇ EDEBİLMEK İÇİN...

Reuters Gazprom'un Avrupa'ya daha fazla gaz ihraç edebilmek için "aceleyle" Türk Akımı'na paralel ikinci bir boru hattının inşaatına da başladığını yazdı.

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Rusya'dan Amerika'ya Türk resti
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