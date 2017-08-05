Ekonomi yolcuları da lounge’lardan yararlanabilecek

Havayollarının büyük masraflar ödeyerek yaptırdığı özel salonları kapasitelerinin altında çalışıyor. Bu nedenle ekonomi yolcularına da belirli ücret karşılığı kullanım hakkı verilerek gelirlerinin az da olsa artırılması amaçlanıyor. Normalde havalimanının herhangi bir kafe ya da restoranında zaten para ödemeyi göze alan yolcu, bu imkânlara daha rafine bir ortamda kavuşuyor. Business veya first class sınıfında seyahat eden yolcuların imkânlarına sahip olmak da ayrıca daha iyi hissettiriyor. Böylece havayolu gelir elde ederken, yolcusunun sadakatini artırıyor.

HANGİ HAVAYOLLARI UYGULUYOR?



Amerika'nın 3 havayolu; Delta, United ve American Airlines'ın yanı sıra Etihad, Emirates gibi büyük Körfez taşıyıcıları ile Türk Hava Yolları, lounge'larını yolcularına ücretli sunuyor. 3 büyük Amerikalı taşıyıcı, ABD genelinde çeşitli havalimanlarında check- in esnasında günlük 59 dolarlık bir ücretle salon girişi satıyor. Etihad dünya genelinde lounge'larına 75 dolara alıyor. Emirates ise 100 dolara business class lounge erişimi ve 200 dolara first class lounge'a giriş imkânı sunuyor. Air China, Lufthansa, Türk Hava Yolları ve SkyTeam üyesi havayolları da ittifaklarıyla birlikte, yolcularına LoungeBuddy ve Priority Pass gibi salonlarda 15 dolardan başlayan ücretlerle erişim sağlıyor.

Türk Hava Yolları, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda iç hat lounge kullanımı için yolcu başına 50 TL; dış hatlarda ise 100 TL alıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı dış hatlarda bulunan lounge hizmetinden ise 70 TL ücret ödeyerek faydalanmak mümkün. THY yurtdışında ücretli lounge hizmeti vermiyor. Ayrıca TAV Havalimanları'nın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda işlettiği Primeclass lounge'larından da yolcular 4 saate kadar 40 Euro karşılığında faydalanabiliyor. 4 saatten fazla özel yolcu salonunu kullanacak yolcular 15 Euro daha ödüyor.



LOUNGELAR PARALI GİRİŞE DEĞER Mİ?



Özel yolcu salonlardan parayla faydalanmak konusuna değer biçmek zor. Çünkü bu kişiden kişiye değişen bir şey. Salonun kendisi, fiziksel durumu içeride sağlanan hizmetler bir yana, yolcunun beklentisi, hizmetlerin ne kadarını kullanacağı, ne kadar süre vakit geçireceği, tüketim eğilimleri oldukça önemli. Salonun hijyeni, sessizliği ve ortamın kalitesine ne kadar değer biçtiğiniz de tamamen size kalmış bir kriter. Ancak her salonun imkânı da değişiklik gösteriyor. Örneğin, ücretsiz şampanyadan kokteyllere, alakart yemekten duşa, deri kanepelerden masaj salonu ve hızlı Wi-Fi'ye kadar çeşitli imkânların tamamını da bulunduranlar var. Dolayısıyla önceden tecrübe etmediyseniz araştırıp ücret ödemek en mantıklısı.



ÖZEL SALONLARA NASIL GİRİLİR?

Habertürk'ten Güntay Şimşek'in yazısına göre genelde özel yolcu salonlarına giriş hakkı, doğrudan salonun check-in masasından yani girişinden elde ediliyor. Giriş yapmak için kredi kartı ve biniş kartınızı hazırlayın ve check-in bankosundaki görevliye ücret mukabili girmek istediğinizi iletin. Gereken ücreti ödeyerek salona geçip yerleşin ve keyfini çıkarmaya başlayın. Salonların dışında ya da kapılarında rastlayabileceğiniz "Yalnızca davetiye ile giriş" ve buna benzer ibarelerden çekinmeyin. Girip sorun. Ücretini ödeyince zaten davetli konuma geçiyorsunuz.