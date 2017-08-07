BIST Başkanı Karadağ: SPK karlılık şartının kaldırılmasını kabul etti

Karadağ; "Kotasyon şartlarını ciddi anlamda esnetiyoruz" diyen Karadağ, "yabancı kaynak girişine yeni ürünler de sunabilmemiz lazım" şeklinde açıklamada bulundu.

"Görüşme halinde olduğumuz 12 civarında şirket var" diyen Karadağ, halka arza hazırlanan 12 civarında şirket bulunduğunu ekledi. Karadağ, kotasyon değişikliğiyle sürdürülebilir ekonomi hedeflendiğini ifade etti.

"Bankacılık sektörünün de desteklendiği bir operasyon olacak" diyen BIST Başkanı Karadağ, "Ciddi anlamda Uluslararası fon girişi var, devam ediyor" diye devam etti.

Karadağ, endekste yukarı yönlü hareket beklediklerini söyledi ve yeni halka arzlar ve kaliteli ürünler hedeflediklerinin altını çizdi.