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’ne uluslararası ödül

İHA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 8.8.2017 12:12 Güncelleme Tarihi: 8.8.2017 12:12
Avrasya Tüneli’ne uluslararası ödül

ABD Aydınlatma Mühendisleri Derneği IES (Illuminating Engineering Society) aydınlatma tasarımlarına olan katkıları nedeniyle ‘ 2017’yi ’ne verdi.

Asya ve Avrupa'yı ilk kez deniz tabanı altından geçen iki katlı karayolu tüneliyle birbirine bağlayarak iki kıta arasında hızlı, ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti veren bu kez aydınlatma tasarımlarıyla ödül aldı. ABD Aydınlatma Mühendisleri Derneği IES (Illuminating Engineering Society) aydınlatma tasarımlarına olan katkıları nedeniyle " 2017"yi Avrasya Tüneli'ne verdi.

İES MİMARİ AYDINLATMA ÖDÜLÜ 2017

Dünyaca ünlü mimari aydınlatma firması Skira tarafından tasarlanan Avrasya Tüneli gişe yapıları ve tünel içerisindeki mimari aydınlatma uygulamalarına, Amerika Birleşik Devletleri'nde aydınlatma tasarım ödülü verildi. ABD Aydınlatma Mühendisleri Derneği IES (Illuminating Engineering Society) aydınlatma tasarımlarına olan katkıları nedeniyle'Mimari Aydınlatma Ödülü 2017'ye Avrasya Tüneli'ni layık gördü.

LED AYDINLATMA TEKNOLOJİSİ KULLANILDI

Avrasya Tüneli'nde sürüş konforunu iyileştirmek ve yol güvenliğini arttırmak üzere çeşitli uygulamalar yapıldı.

Tünel boyunca kullanılan yol aydınlatmalarına ek olarak, kullanıcıların giriş ve çıkışlarda tünele ve gün ışığına kolayca adapte olmalarını sağlamak amacıyla özel kademeli LED teknolojisi uygulandı. Ayrıca estetik unsurlarında ön planda tutulduğu projede, Türkiye'de ilk kez uygulanan mimari LED aydınlatma ile sürüş konforu artırılırken, İstanbul'a yeni bir simge kazandırıldı.

Aydınlatma alanındaki Mimari Aydınlatma Ödülü 2017 Avrasya Tüneli'ne yapım aşamasından bu yana verilen 9'uncu uluslararası ödül oldu.

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Avrasya Tüneli’ne uluslararası ödül
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