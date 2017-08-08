Derbi heyecanı internete taşınıyor

Dünyanın en hızlı yükselen pazarlarından olan oyun pazarı, Türkiye'de de benzer yükseliş performansını gösterirken, e-spor'un da payı gün geçtikçe büyüyor. Bu sporun Türkiye'de yaklaşık 8 milyon aktif oyuncusu bulunuyor. Türkiye'de futboldan sonra en çok izlenen spor olan e-spor, League of Legends
(LOL
) oyununun üreticisi Riot Games şirketinin de Türkiye pazarına girerek 10 milyon dolarlık yatırım yapmasıyla birlikte daha görünür hale geldi. Beşiktaş, Galatasaray ve Karşıyaka spor kulüpleriyle, 1907 Fenerbahçe Derneği de bu alanda altyapı yetiştirmek için çalışmalara başladı. Beşiktaş ise e-spor alanına giriş yapan ilk spor kulübü olarak bir ilke imza attı. Bu alanda yapılan dünya turnuvalarında Türkiye takımları da önemli başarılara imza attı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi oyun yazılım sektörünün önünü açacak nitelikte çalışmalar yürütüldüğünü belirterek "Oyun yazılım sektörünün 2016 itibarıyla 500 milyon dolarlık bir ihracatı var. Türkiye olarak bu konuda kabiliyetliyiz. Bununla ilgili güzel bir çalışmaya ulaşacağız. Hedefimiz, bu anlamda dünyanın merkezi olmak. Bunlar için özel vergi düzenlemeleri olacak" dedi.
50 BİN LİRALIK ÖDÜL
Öte yandan DotA
2 oyuncuları için Intel ESL Türkiye şampiyonası ise bu yıl 26 Ağustos'ta başlıyor. 14 Ekim'e kadar sürecek şampiyona sürecinden sonra kazananlar belirlenecek. Intel ESL Türkiye Şampiyonası 50 bin liralık bir ödül havuzuyla Türkiye'nin en büyük DotA şampiyonası olacak.
OYUN PAZARI 600 MİLYON DOLARI AŞTI
Dünyada oyun pazarı 110 milyar dolarlık değere ulaşırken, bunun 40 milyar dolarını mobil oyunlar, 800 milyon dolarını ise e-spor oluşturuyor. Türkiye'de ise yaklaşık 30 milyon aktif oyun oynayan kişi, 8 milyon ise e-spor oyuncusu bulunuyor. Türkiye oyun pazarı ise 600 milyon doları aşarak global seviyede en büyük 20 oyun pazarından birisi oldu.