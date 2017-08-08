Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye burs ve kredi müjdesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da borsadaki rekora dikkat çekti. Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde halka hitap eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

ERDOĞAN'DAN ÖĞRENCİLERE BURS VE KREDİ MÜJDESİ!

Şu anda fakir fukara, garip gurebaya para veriyoruz. Kime veriyoruz, anneye veriyoruz. Babaya versek gidecek onunla sigara içecek. İnşallah şimdi yeni eğitim öğretimde bu rakam biraz daha artacak. Burs ve krediler artacak. Lisansüstü, doktora onlar da artacak. Bu ülkede biz batıyla yarışacağız. Üniversitelerimizde kalite artacak. İnşallah bunlar için çok önemli adımlar atmamız lazım.

6 BİN KİLOMETREDEN 19 BİN KİLOMETREYE ÇIKARDIK

Havalimanlarını yaptık mı? İşte Ordu-Giresun. Trabzon inşallah daha da gelişecek. Artvin-Rize havalimanına başladık. Deniz üzerinde iki tane önemli havalimanı sadece Karadenizimizde. 25'ten 55 havalimanına çıktık. Benim vatandaşım artık araba fiyatına uçakla seyahat etsin istiyoruz. Havayolunu halkın yolu yaptık. Ulaşımda inşallah bu perfermans artarak devam edecek. Biz göreve geldik 6 bin 100 km. bölünmüş yol vardı. Biz buna 19 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Yolun varsa medenisin, yoksa medeniyetten bahsetme. Enerji aynı şekilde. Ekonomide tırmanış başladı. Güneş enerjisiyle ilgili bir ihale yapıldı, pik yaptı. Rüzgar enerjisiyle ilgili yine bir ihale yapıldı, elhümdülillah herkes bundan bir şey çıkmaz derken 8 uluslararası şirket, 4 tanesi Alman'dı ve ihale dünyada bir rekor oldu. Rekor seviyede bu ihaleyle inşallah bittiğinde elektrik ücretleri de aşağı doğru inecek.

ALMANYA YANLIŞINI ANLAYACAK AMA İŞ İŞTEN GEÇECEK

Japonlar bu ihaleye katıldılar, 1,5 milyar dolar buraya kredi temini oldu 2 bin 500 yataklı hastane İstanbul'a yapılacak. Bakın nasıl geldiler. At binenin kılıç kuşananındır bu böyle bilinmelidir. Almanlar sallayıp duruyor, varsın sallasınlar. Onlar da yanlışlarını anlayacaklar ama iş işten geçmiş olacak. Biz Almanlara bir şey yapmadık, ama ne yazık ki son dönemde istikameti kaybettiler. Şurada Ekim ayında seçim var, ondan dolayı birisi bir tarafa birisi bir tarafa vuruyor. Nereye vurursanız vurun biz yolumuzda gidiyoruz. Biz Türkiye'yiyiz. Atacağımız bu adımlarla Türkiyemizi çok daha farklı bir konuma getiriyoruz. getireceğiz.

BORSA REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR

Bakın buraya telefrik yapıyoruz. Bu telefrik buraya modernizmi getirecek. Bugüne kadar nasıl ta Uludağ, Palandöken'e şuraya buraya gidiyorlarsa bundan sonra da Beşikdüzü'ne gelip, Beşik Dağı'na tırmanacaklar. İnşallah en kısa zamanda o da bitecek. Attığımız, atacağımız adımlar var. Sizin dualarınızı, gayretlerinizi bekliyoruz. Türkiye yeniden toparlanmayla ihracatını 150 milyar dolara çıkardı. Büyümeyi ilk çeyrekte yüzde 5'e çıkardık. Daha fazla olacak. Hamdolsun Merkez Bankası'ndaki rezerv 107'yi buldu, daha fazla olacak. Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırıyor.

KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINA 'SİYASET YAPMAYIN' DEMİŞTİM

Daha fazla olacak. Hamdolsun Merkez Bankası'ndaki rezerv 107'yi buldu, daha fazla olacak. Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırıyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarına ne demiştim; siyaset yapmayın, dürüst olun dedim. Onların dedikleri tutmadı, bizim dediğimiz oldu. Ben milletime inanıyorum, güveniyorum. Milletimi Allah için seviyorum. Ve bunun için de başaracağız diyorum.