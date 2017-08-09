Cezayir'in skandal kararı gıda sektörünü olumsuz etkileyecek

Cezayir'in, küresel ticareti düzenlemeye yönelik Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kararları ile belirlenen kurallara da aykırı olarak aldığı kararı değerlendiren Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik, Ekonomi Bakanlığı'nın 28 Temmuz 2017 tarihinde Cezayir'in belli ürünler için ithalat lisansı uygulaması başlattığını duyurduğunu anımsattı.

Cezayir'in bu kapsamda; büyükbaş hayvan etleri, peynir, elma, muz, arpa, sarımsak, mısır, soya küspesi, konsantre yemler ve salçanın da aralarında bulunduğu 21 üründe ithalat lisanlı alma zorunluluğu getirdiğini belirten Menlik, ekmek, su, makarna, çikolata gibi gıda ürünleri de dahil olmak üzere çok sayıda ürünün ithalatının bankacılık kanalıyla yapılmasının yasaklanmasının ise ihracata daha büyük bir darbe anlamına geldiğini söyledi.

Karar kapsamındaki sanayi ve gıda ürünlerinde Türkiye'nin geçen yıl Cezayir'e 231.7 milyon dolarlık ihracat yaptığına vurgu yapan Menlik, şunları kaydetti:

"Günümüz dünyasında ülkeler arasındaki dış ticarette para transferinin bankalar kanalıyla yapılması, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) kuralları çerçevesinde, küresel ticareti kolaylaştırıcı bir uygulamadır. Dış ticarette bankacılık kanallarını kapatmak, DTÖ tarafından belirlenen kurallara aykırı olarak tarife dışı bir engel olduğu gibi, ülkelerin kendi mevzuatları doğrultusunda para transferlerini de zora sokacaktır."

"DÜNYA ÖLÇEĞİNDE DE KABUL EDİLEMEZ"

Cezayir'in dış ticarette bankacılık kanallarını kapatmasının, dünya ölçeğinde de kabul görmeyeceğini ifade eden İlknur Menlik, pazar koşullarında çok uygulanabilir olmayan bu kararın kaldırılması gerektiğini kaydetti. Yakın zamanda Rusya ile yaşanan sıkıntıları örnek göstererek, Türkiye gıda ve içecek sanayi olarak ihracat pazarlarını çeşitlendirme uğraşında olduklarını bildiren Menlik, bu konuda ihracat desteklerinin de çok önemli olduğunun altını çizdi.

Cezayir'in ithalat için bankacılık kanallarını kapatmasının kendi menfaatine de olmadığını vurgulayan Menlik, "Umuyorum Cezayirli yetkililer bu gerçeğin bir an önce farkına varıp, yanlıştan dönerler" ifadelerini kullandı.