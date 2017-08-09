Eroğlu: 180 günde 375 tesis açacağız

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Özellikle ormanların ve yaylaların korunmasını önemsiyoruz. Kaçak yapılaşmadan sorumlu olması gereken belediyeler, mülki amirler, kaymakamların buraları kontrol etmeleri gerekir diye düşünüyorum" dedi.

Bakan Eroğlu, Samsun Valisi Osman Kaymak'ı makamında ziyaret ederek, brifing aldı. Daha sonra valilikte basın toplantısı düzenleyen Eroğlu, bakanlık olarak son 14 yılda 148 milyar liralık yatırım yaptıklarını söyledi.

Samsun'da son 14 yılda yapılan 21 milyar liralık yatırımın 2 milyar 240 milyon liralık bölümünün Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirildiğine işaret eden Eroğlu, bugün de 183 milyon liraya mal olacak 14 tesisin temelini atacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Mayıs'ta bütün bakanlara talimat verdiğini, genelge yayımladığını anımsatan Eroğlu, "180 günde 21 Kasım'a kadar izin yok, tatil yok. Bütün şantiyeler üç vardiyalı olarak çalışacak. Bakanlık olarak 375 tesis yapıyoruz, yaklaşık 10 milyar lira tutarında. Bizden önceki hükümet, koalisyon hükümeti 3,5 yılda sadece 9 tesis açabilmiş. Biz özellikle 2004 yılında 350 tesis açmak için proje sunduk. 21 Kasım'da, yani 180 günde 375 dev tesisin açılışını yapacağız. Bunun 101'i baraj ve göletten oluşuyor." diye konuştu.

Veysel Eroğlu, ilgili bakanlıklarla da koordineli olarak çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz, arazisi en çok olan bakanlığız. Özellikle ormanların ve yaylaların korunmasını önemsiyoruz. Kaçak yapılaşmadan sorumlu olması gereken belediyeler, mülki amirler, kaymakamların buraları kontrol etmeleri gerekir diye düşünüyorum. Yaylaları işgal ettiremeyiz. Geçmişte Yeşil Yol yapıyoruz, birkaç ağaç kesildi diye birileri kıyamet koparıyor. Yeşil Yol dediğimiz hiçbir ağaç olmayan yerden geçiyor. Mevcut yolların etrafına yemyeşil ağaçlandırmalar yapacağız. Özellikle Kaçkar Dağları Milli Parkı içinde Ayder Yaylası var. Bu yayla muhteşem bir yayla. Milli Parklar, TOKİ, valilik bir çalışma yaparak oranın mimarisine uygun şekilde dönüşüm yapacaklar. Derme çatma olamaz. Örnek bir çalışma hazırlayacağız. Ayrıca milli parkların içinde orman köşkleri yapıyoruz. Bunları planlı projelerle yapıyoruz. Karadeniz'de de tabiata uyumlu olarak yapıyoruz. Rastgele yapmıyoruz, estetiğe önem veriyoruz."