Türkiye, uçuş trafiğinde Avrupa'nın lideri

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, temmuzda Türkiye'nin iniş kalkış bazındaki uçak hareketlerinde Avrupa hava sahasına günde ortalama 283 yeni trafik ekleyerek Avrupa'da 1. sıraya yerleştiğini bildirdi.

Müreffeh ve söz sahibi bir ülkenin en etkin bileşenlerinden birinin ulaşım olduğunu belirten Bakan Arslan, bu alanın birçok sektör için de tetikleyici nitelik taşıdığını söyledi.

TÜRKİYE EN HIZLI BÜYÜYEN ÜLKE OLDU

Ulaşım altyapısında büyük atılımlarının gerçekleştirildiğine dikkati çeken Bakan Arslan, "Özellikle havacılık alanında dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi Türkiye oldu. Uluslararası hava taşımacılığı sektörü son on yılda yüzde 5,6 büyürken Türkiye'de bu oran yüzde 14'ü buldu" dedi.

Son 14 yılda 26 olan aktif havaalanı sayısının iki katını da aşarak 55'e çıktığını anımsatan Arslan, mevcut havalimanlarının ise yenilendiğini kaydetti.

Yapılan çalışmalar neticesinde havayolunun "halkın yolu" haline getirildiğini vurgulayan Bakan Arslan, "Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre, İstanbul Atatürk Havalimanı bu yılın temmuz ayında kalkış trafiğinde Avrupa'da 4. sıraya yükseldi. Birinci sırada Avrupa'nın en yoğun trafiğinin yaşandığı Hollanda Schiphol Havalimanı, ikinci sırada Paris Charles de Gaulle ve üçüncü sırada Frankfurt Havalimanı yer aldı" diye açıklamada bulundu.

ATATÜRK HAVALİMANI AVRUPA'DA 4. SIRAYA YÜKSELDİ

Bu yılın ilk yarısında Avrupa hava sahasında ortalama yüzde 4,2 artış yaşandığını aktaran Bakan Arslan, temmuz ayı incelendiğinde, İstanbul Atatürk Havalimanı'nın 7 yıl öncesinde Avrupa'da 8. sıradayken son üç yılda 5. sırada yer aldığını, geçen ayki verilere göre 4. sıraya yükseldiğini kaydetti.

Bakan Arslan, geçen ay Türkiye'nin iniş kalkış bazındaki uçak hareketlerinde Avrupa hava sahasına günde ortalama 283 yeni trafik ekleyerek yeniden Avrupa'da 1. sıraya yerleştiğini dile getirerek, "238 yeni trafikle ikinci sırada yer alan Almanya'yı, 224 trafikle İspanya, 187 trafikle İngiltere takip ediyor" ifadesini kullandı.