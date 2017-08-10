İhracatçıya iki müjde birden

Hükümet, ihracatçının maliyetlerini düşürmek için önemli bir adım daha attı. Eximbank, reeskont döviz kredisi faiz oranlarını 10 baz puan indirdi. Türk imalat sanayisinde önemli rolü olan, toplam ihracatın yarısından fazlasını gerçekleştirmesine rağmen uygun maliyetli krediye ulaşamayan KOBİ
'ler için de musluğu açtı. KOBİ'lere 2.5 milyar TL'lik destek sağlanacak.
10 PUANLIK İNDİRİM
Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekci dün ihracatçılara yeni desteklerin müjdesini yazılı bir açıklamayla duyurdu. Zeybekci, daha fazla üretim, yatırım, istihdam ve ihracat için Türk Eximbank'ın uyguladığı faizleri ve finansman maliyetlerini düşürdüklerini bildirdi. Klasik bankacılık anlayışını bir kenara bırakarak maliyetlerin düşüşüyle ortaya çıkan yeni imkânları ihracatçılara sunmaya, şirketlerin finansman yükünü azaltmaya kararlı olduklarını vurgulayan Zeybekci, şöyle konuştu: "Reeskont Döviz Kredisi faiz oranlarında 10'ar baz puanlık yüzde 20'ye varan oranlarda indirime gitme kararı aldık. Bu sayede, 4 ay vadeli reeskont döviz kredilerinin faiz oranı LIBOR/ EURIBOR+0.40 olurken 8 ay vadeli kredilerin faiz oranı da LIBOR/EURIBOR+0.65'e çekildi. 6 aya kadar vade ile kullandırılacak reeskont döviz kredilerinde LIBOR/ EURIBOR+0.50 faiz oranı uygulaması başlatıldı."
KOBİ'LERE 2.5 MİLYAR
Zeybekci, önümüzdeki dönemde sevk öncesi ve ihracata hazırlık kredilerini de sadece KOBİ'lere kullandıracaklarını belirterek, "Şirketlere ilave 2.5 milyar Türk Lirası kredi sağlanacak" dedi.
RUSYA İLE KRİZ ÖNCESİNE DÖNEMEDİK
MÜSİAD
Başkanı Abdurrahman Kaan ve yönetim kurulu üyelerini kabulünün ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bakan Zeybekci, Rusya
ile ilişkilerin normalleşmesine rağmen engellerin hâlâ kaldırılmadığının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: "Kasım 2015'teki uçak krizinin öncesine bazı alanlarda dönülemedi. Domates dışındaki bazı ürünlerde de sıkıntılar devam ediyor. Vizelerle ilgili rahatlamayı sağlayamadık. Taşımacılıkla ilgili, her ne kadar Türk taşımacılara, TIR'lara izin verilse de yasak kalksa da vize ücretlerinin yüksekliğinden dolayı onu kullanılamaz hale getiriyorsunuz ki bu da bir anlam ifade etmiyor. Yaş sebze ve meyvede, domates sembol oldu. Sadece o değil, bazı ürünlerde de sıkıntılar devam ediyor. Domates dışında bazı sebzelerde de engellerin, yasakların devam etmesi nedeniyle bize yoğun baskı geliyor. Bu baskı karşısında biz de karşıt önlemleri alırız, daha fazla dayanamayız."