100 bin öğrenci eve çıkacak

Üniversiteyi kazanan fakat başka şehirlerde okuyacak olan öğrencileri şimdi de barınma telaşı bekliyor. İstanbul'a okumaya gelen öğrencilerin kendilerine uygun yurt bulamayıp kiralık ev
arama yarışı, bazı semtlerdeki kiralık konut piyasasını da hareketlendirdi. Öğrencilerin genellikle tercih ettikleri lokasyonlar arasında ise Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Avcılar ve Bakırköy geliyor. Bu ilçelerde kiralık daire fiyatları ise 700 ila 2 bin 500 lira arasında değişiyor. İstanbul'da aralarında 2 yıllık meslek yüksekokullarının da olduğu toplam 58 vakıf ve devlet üniversitesi bulunuyor. 2016- 2017 akademik yılında bu üniversitelerde toplam 670 bin öğrenci öğrenim görüyordu. Bu rakamın bu yıl 700 bini aşması bekleniyor. Uzmanlar bu yıl dönem başında ilk defa ev kiralayacak üniversite öğrencisinin ortalama 100 bini, kiralanacak daire sayısının da 35-40 bini bulacağını söylüyor.
KİRALAR YÜZDE 50 DÜŞTÜ
Son bir yılda İstanbul'da kiralık konutlarda yüzde 20-25 civarında düşüş yaşandığını belirten Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, "Bu yüzden öğrencilerin bu sene istediği yerde ve istediği fiyatta kiralık daire bulma konusunda sıkıntı yaşamayacağını düşünüyorum" dedi. En büyük düşüşün Fatih ilçesinde olduğunu kaydeden Aşa, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın günübirlik kiralamaların önüne geçmesinden sonra bölgede ciddi anlamda konut stokunun olduğunu belirterek, "Fatih'te kiralar yüzde 50 düştü. Öğrenciler için iyi bir fırsat" dedi. Evde yaşamayı tercih etmeyen öğrenciler için bir diğer seçenek de özel öğrenci yurtları oluyor. Öğrenci yurtları gayrimenkul yatırımcıları için son dönemde ciddi potansiyel yaratıyor. Öte yandan çeşitli vakıflar da bu alanda yaptıkları yatırımlarla büyük rol oynuyorlar. İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yaptığı yatırımlarla ön plana çıkan Türkiye Gençlik ve Eğitime Destek Vakfı (TÜRGEV) öğrencilerin barınma ihtiyacında önemli bir çözüm alternatifi olarak ön plana çıkıyor.
500 TL 'YE ÖZEL YURT
Novu Genel Müdürü Kahraman Yiğit, yurt projelerini hizmetle zenginleştirilmiş bir gayrimenkul yatırımı olarak gördüklerini belirterek, "Öğrenci nüfusunun yoğun ve arsa arzının sınırlı olduğu illerde yurt ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Konum ve hizmetlere göre fiyatlar 500 TL ile 3.500 TL arasında değişiklik gösteriyor" dedi. Yiğit, "Sektörün yurt yatırımı gibi alternatif fonksiyonlara ihtiyacı var. Bu nedenle ilerleyen dönemlerde öğrencilere yönelik yatırımlar artacak" dedi.
HEDEF 5 YILDA 15 BİN YATAK KAPASİTESİ
Kahraman Yiğit, Nef'in 2016 yılında lanse ettiği öğrenci yurdu markası Novu olarak ilk şubeyi Merter de 900 yatak kapasitesiyle geçen sene hayata geçirdiklerini hatırlattı. Anadolu şehirlerinde yatırım hedefleri olduğunu kaydeden Yiğit, "5 yıl içinde 15.000 yatak kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. Fiyatlarımız 1.100 TL ile 2.700 TL arasında değişmekte. Bu fiyata ısıtma, soğutma, su, internet, üniversiteye direk servis, temizlik ve güvenlik hizmeti dahil" dedi.
6 ARKADAŞINI GETİRENE YÜZDE 50 İNDİRİM
Bilgili
Holding de Republika Academic markasıyla otel hizmetli yurtlar hayata geçirdi. Şirket, İstanbul'da Ortaköy, Florya ve Büyükçekmece'de hizmet veriyor. Rebuplika'da bu yıl öğrenciler için yeni kampanyalar da düzenlendi. Şirket, 3 arkadaşını getirene yüzde 25, 6 arkadaşa yüzde 50 indirim yapıyor.
YURTLARI TOKİ YAPACAK
Yüksek
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
'nda (KYK) yatak kapasitesi 600 bini geçti. 2002 yılında 190 olan yurt sayısı 2017 yılında 727'ye, yatak kapasitesi ise 182 bin 258'den 601 bin 19'a yükseldi. Yurtların, TOKİ
, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü aracılığıyla yaptırılması planlanıyor. 2015-2016 yılları arasında kiralama yoluyla teslim alınan ya da alınacak olan 96 adet 90 bin 241 kapasiteli yurdun 2017 yılın sonunda hizmete açılması da planlanıyor. Yüksek Öğrenim
ve Kredi Yurtlar Kurumu, bu yılsonuna kadar yapımı süren 39 yurt ve yeni kiralamalarla yatak kapasitesini 68 bin 9 kişi arttıracak.