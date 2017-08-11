Borç her gün milyon 2.9 TL arttı

Dört büyükler, "borç yiğidin kamçısıdır" sözünden hareketle olsa gerek, borçlanmada frene basmıyor. Beşiktaş
'ın şampiyon olduğu geçtiğimiz sezonu kapsayan 1 Haziran 2016-31 Mayıs 2017 dönemine ilişkin yıllık mali tablolara göre Fenerbahçe
, Beşiktaş, Galatasaray
ve Trabzonspor
'un toplam borcu yüzde 32.6 artarak 4 milyar 254 milyon liraya çıktı.
5 MİLYAR TL GEÇİLECEK
Dört büyüğün borcunda 1 milyar 46 milyon liralık artış olurken, günlük ortalama borç artışı 2 milyon 867 bin TL. Devlerin borcu saat başı 119 bin 461 TL, dakikada bin 991, saniyede ise 33 TL arttı. Söz konusu bilançoların, bu yaz döneminde yapılan rekor transferleri kapsamadığının altını çizen analistler, toplam borcun 5 milyar lirayı aşacağı görüşüde. Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş'ın toplam borcu yüzde 26.9 artarak 1 milyar 68 milyon liraya çıktı. Galatasaray'ın borcu yüzde 29.3 artarak 1.3 milyar lirayı, Fenerbahçe'nin borcu da yüzde 27'lik artışla 1.2 milyar lirayı geçti.
SADECE BEŞİKTAŞ KÂRDA
Beşiktaş, dört büyükler arasında kârlılıkta tek kaldı. Beşiktaş 58.6 milyon TL zarardan 4.7 milyon TL kâra geçerek, 13 yıl aradan sonra ilk kez yıllık bazda kâr açıkladı. Galatasaray'ın zararı 3.5 kata yakın artarak 297 milyon lirayı aşarken, Fenerbahçe'nin zararı da yüzde 27'lik artışla 148 milyon lira oldu. Borçlulukta rekor artışa imza atan dört büyükler, gelir artışında ise sınıfta kaldı.
Toplam gelir yüzde 0.3 azalarak 1 milyar 556 milyon liraya indi. Beşiktaş'ın geliri yüzde 43 artarak 582 milyon lirayı aştı. Geçen yıl Avrupa'ya gidemeyen, bu yıl da ilk eleme turunda veda eden Galatasaray'ın geliri yüzde 31 azalarak 348 milyon liraya geriledi. Fenerbahçe'nin geliri yüzde 15 azalarak 465 milyona inerken, Trabzonspor'un geliri yüzde 64 artarak 158 milyona çıktı.