Bakan Ağbal açıkladı: 2 vergi kanunu birleşiyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bitlis'te yaptığı konuşmada 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ekonominin bir miktar sekteye uğradığın belirterek, şunları söyledi:



"Hükümet olarak ilk andan itibaren almış olduğumuz tedbirlerle çok önemli mesafeler kat ettik. 1 yıl öncesine göre ekonomimiz gayet iyi gidiyor. Gerek yatırım, üretim, ihracat tarafında arka arkaya açıklamalara baktığınız zaman, rakamlar hepimizi sevindiriyor. Sonuçta bu ülkede üretim olacak. Yatırım olacak, ihracat, büyüme olacak ki, refah arkasından gelecek. 2010-2016 arasında Türkiye ekonomisi yıllık 6.7 büyüdü. Global krizden sonra olağanüstü büyüme performansını yakaladık. Şu anda 2017 değil de yüksek büyüme oranını yakalayacağımızı söyleyebiliriz. Ekonomide üretimin çarklarının döndüğünü ve son derece iyi gittiğini gösteriyor. İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük. İkinci çeyrekte yüzde 5 daha büyüyeceğiz. Üçüncü çeyrekte ise ikinci çeyrekten daha fazla büyüyeceğiz. Yüzde 5-6'lık büyümeyi yakalayabiliriz, bu hepimizi sevindiriyor."



"GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNU BİRLEŞTİRECEĞİZ"



Bakan Ağbal, KGF, gerekse KOSGEB ve gerekse vergi indirimlerinin arka arkaya ekonomide moralleri düzelttiğini söyledi. Hükümet olarak önümüzdeki günlerde özellikle ekonomi ile ilgili önemli yasal düzenlemeleri kamuoyu ile paylaşacaklarını da belirten Bakan Ağbal, şöyle konuştu:



"Eylül ayından itibaren bir numaralı gündemimiz inşallah ekonomi olacak. Hükümetin en öncelikli gündemini ekonomi oluşturacak. Şu anda ekonomi koordinasyon kurulunda yapısal reform alanında birçok konuyu görüşüyoruz. Çalışmalar yapılıyor. İnşallah bu hazırlıkları tamamladıktan sonra Meclisin açılması ile beraber çok kapsamlı yasal düzenlemeleri de Meclise getireceğiz. Bakanlığımız ile ilgili birkaç konuda özel çalışmalarımız var. Bunlardan en önemlisi gelir vergisi kanunu. Gelir ve kurumlar vergisi kanunun birleştireceğiz. Tek bir kanun yapacağız. Yatırımın, üretimin, istihdamın ve ihracatın önünü açan, vergi yükünde eşitliği, adaleti öngören, en önemlisi de Türkiye'yi daha rekabetçi bir konuma getirecek bir gelir vergisi kanunu yapmak istiyoruz. İkinci konumuz Katma Değer Vergisi reformu. Bunu da çok önemsiyorum. Katma Değer Vergisi Kanunu modern bir kanun. Birçok ülkede uygulanıyor. Ama her ülkede aynı şekilde uygulanmıyor. Türkiye'deki KDV kanunu işletmeler üzerinde yükler oluşturuyor. Burada ciddi bir reform fırsatını yakaladık. İnşallah bununla ilgili çalışmalarımızı da bir, iki ay içerisinde tamamlayacağız. Ekimde onu da kamuoyunun gündemine getireceğiz. Üretimle ilgili arka arkaya yeni çalışmalar yapılıyor. O konularda da önemli düzenlemeleri sizlerle paylaşacağız."

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