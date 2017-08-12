Berat Albayrak: Uyumlu olmayan santrallerle külahları değişeceğiz

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;



"ÇOK CİDDİ ADIMLAR ATACAĞIZ"



Yerli konseptinin Türkiye için çok önemli olduğunun altını çizen Albayrak, "Dışa bağımlılığı azaltacak önemli adımlar atıyoruz. Önümüzdeki dönemde çok ciddi enerjide çok önemli hamleler yapacağız." dedi.



"ETKİN ŞEKİLDE KULLANACAĞIZ"



Albayrak , "Türkiye yer altı ve yer üstü kaynaklarını çok etkin bir şekilde kullanacak." sözlerine yer vererek konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

"Özellikle bölgesel ve yöresel istihdamda ekonominin canlanması ve dışa bağımlılığın azalması yönünde çalışmalar yapıyoruz. Her türlü teknolojik altyapıyla birlikte çalışıyoruz. Daha çevreci dediğimiz, daha az kükürt dediğimiz çevresel açıdan önemli bir trend yakaladık. Yeni yerli kömür santralleri modelimizi geliştiriyoruz. Güneş de olacak, yerli kömür de olacak, nükleer santrali de olacak.

Bakan Albayrak, Çanakkale'de önemli açıklamalarda bulundu

"MADENCİLİK AÇISINDAN ÖNEMLİ DÖNÜŞÜME GİRECEĞİZ"

"Bunun çevresel tarafı dışında, çok daha aktif bir model yapacağız. İş sağlığı ve güvenliği, saha uygulamaları, eğitim noktasında, sadece kamuya değil, özel sektörle birlikte bunlarla ilgili ciddi bir denetim mekanızması oluşturacağız. Kolay bir süreç değil, yeni başladık. Her alanda koyduğumuz hedefler, kurumsallaşma, profosyenelleşme, çevresel anlamda, verimilik anlamında ve madencilik sektöründe her anlamda gelişmeye devam edeceğiz. Madencilik açısından önemli bir dönüşüme gireceğiz.

Türkiye yeraltı ve yer üstü zenginliklerini aktif kullanacak bir döneme başladı diyebiliriz. Eylül sonuna kadar, Milli Maden Politikamız devreye girecek. İlk modelimizi, inşallah bu sene uygulayacağız."

"FİRMALARI UYARDIK"



Bakan Albayrak, "2019 yılına kadar eski santralerin filtrelenmesi bitirilecek. 2019'a kadar uyumlu olmayan santrallerle külahları değişeceğiz. Firmalara uyardık, santralleri yeni kriterlere uygun hale getirecekler. Çevre konusunda herkesten daha duyarlı yaklaşmak zorundayız." açıklamasında bulundu.



DOĞALGAZ MÜJDESİ



Bakan Albayrak, Türkiye'de doğalgazın ulaştığı insan sayısı 50 milyona çıkacak müjdesini vererek, "Vatandaşa daha ucuz ve kaliteli enerji için tüm çalışmaları hayata geçiriyoruz." ifadelerine yer verdi.

PETROL ARAMALARI



Albayrak, "Adımları doğru attığınız müddetçe petrolü bulursunuz. İlk adımda İnşallah hem Akdeniz'de hem Karadeniz'de arama yapıyoruz." dedi. Albayrak "BOTAŞ ve TPAO olarak çok önemli çalışmalara başlayacağız. Sismik ve sondaj çalışmaları öne çıkacak. Türkiye kendi mühendisleri ve gemisiyle daha aktif çalışmalara imza atacak"

"SAHADAKİ DÖNÜŞÜM ÇOK HIZLI BAŞLADI"

Bakan Albayrak, "Tüm paydaşların kazanacağı modelleri hayata geçireceğiz. Sahadaki dönüşüm bizim açımızdan özellikle söylüyorum, çok hızlı başladı. Tek tek birkaç sene içinde neler olacağını ben size söyleyebilirim." açıklamasında bulundu.