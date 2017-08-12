Cazibe merkezleri yatırımları açıklanıyor

Hükümet, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'ndeki 23 ilde süper teşvikler verilmesini öngören Cazibe Merkezleri
'ne yapılacak yatırımları belirledi. Bir ayda 3 bin 380 firma başvuru yaparken, yaklaşık 375 bin kişiyi istihdam edecek 92 milyar liralık yatırımlar için değerlendirme süreci tamamlandı. Bilanço yeterliliği, tecrübe, yaratacağı katma değer ve istihdam gibi kriterler baz alınarak projelerden hangilerine destek verileceği çıkarıldı. Sonuçlar önümüzdeki hafta Başbakan Binali Yıldırım tarafından kamuoyuna duyuracak. Daha önce kararlaştırılanın aksine projeler için 3 aşamalı bir destek modeli geliştirildiği öğrenildi.
TEK TEK İNCELENDİ
Kalkınma Bankası tarafından desteklenecek projeler için banka yetkilileri ile bakanlık bürokratlarının firmaları tek tek inceledikleri ve projeleri belli kriterler göz önünde bulundurularak seçtikleri ifade edildi. Bu kapsamda yeni bir destekleme modeli de geliştirildi. İlk etapta bölgenin ihtiyacı olan ve yüksek istihdam, katma değer yaratan projelerin desteklenmesi kararlaştırıldı. Firmaların kamuoyuna açıklanmasının ardından destekler devreye girecek. Diğer projeler ise 2018 ve 2019'da desteklenmek üzere değerlendirmeye alınacak.
Doğu ve Güneydoğu ile diğer bölgeler arasındaki kalkınmışlık sorununu kökten çözecek olan Cazibe Merkezleri programı 23 ili kapsıyor. Bu iller arasında Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Van, Hakkari, Muş, Bitlis, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır bulunuyor.
FETÖ'YE TAKILANLAR OLDU
Bakanlığın yaptığı incelemelerde
bazı firmaların
FETÖ ile iltisaklı
oldukları tespiti
yapılarak proje onay
sürecinden çıkarıldıkları
da öğrenildi.
Bazı firmaların da
yeterli iş tecrübesi
olmadığı göz önünde
bulundurularak
atıl bir yatırıma geçit
vermemek için onay
sürecinden çıkarıldıkları
kaydedildi.