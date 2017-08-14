İlk yerli güneş paneli Ankara’da üretilecek

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
, hafta içinde ilk yerli güneş panellerinin 2018'de üretilmeye başlanacağını açıklamıştı. Panellerin üretileceği yerler de netleşmeye başladı. Kalyon Holding Enerji Grup Başkanı Murtaza Ata, Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) güneş projesi kapsamındaki Türkiye'nin ilk entegre panel üretim fabrikasının Ankara'daki Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulacağını söyledi. Ata, "Fabrikanın kapasitesi ilk etapta 500 megavat olacak. Bu entegre fabrikanın kasımda temelini atmayı ve 2018 sonunda panel üretimine başlamayı hedefliyoruz" dedi. Toplam bin kişiye yakın mühendis ve teknisyenin çalışacağı fabrikayla birlikte, yüzde 80'i Türk mühendislerden oluşacak en az 100 araştırmacı mühendisin çalışacağı bir AR-GE tesisinin faaliyete geçeceğini de anlatan Ata, "2019'un ilk çeyreğinde de santralimizin kurulan ilk ünitelerinden elektrik üretimine başlayacağız" diye konuştu.