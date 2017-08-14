Rus devi Lukoil'den flaş Türkiye açıklaması

Vorobyov, Türkiye'den bir grup gazeteciyle Lukoil'in Moskova'daki merkez ofisinde bir araya geldi. Burada AA muhabirinin sorularını da yanıtlayan Vorobyov, 40 ülkede faaliyet gösterdiklerini, petrol, doğalgaz ve petrokimyanın yanı sıra elektrik enerjisi üretimi alanında da yeni çalışmaya başladıklarını söyledi.

Türk akaryakıt piyasasında yüzde 5-6 paya sahip olduklarını belirten Vorobyov, 2000-2010 yılları arasında Türkiye'deki şirketlerin Avrupa'ya göre fazla kar ettiğini ve bu dönemden sonra akaryakıt mevzuatında yapılan değişiklerle kar marjlarının düştüğünü anlattı.

"TÜRK PİYASASINDAN ÇEKİLMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Vorobyov, bu durumun kendilerini de olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Türk akaryakıt piyasası bizim için cazibesini koruyor, bayi zincirimiz yıllık 1,5 milyon ton satış gerçekleştiriyor. Türkiye pazarına bir milyar doları bulan yatırım yaptık. Yatırım yaptıktan sonra Türkiye'deki mevzuat bayiler için olumsuz bir şekilde dönüştü. Bayilik marjının düşürülmesiyle ilgili bir mevzuat çıktı. Bu bizi rahatsız ediyor. Bu sınırlamaların belki bazı nedenleri vardır veya geçici bir durumdur. Devletin bu şekilde işe karışması Türkiye'de olduğu kadar yurt dışında da görülüyor. Tabii ki bu durum bizi olumsuz etkiliyor ama Türkiye piyasasından memnuniyetsiz değiliz, çekilmeyi de düşünmüyoruz. Şu an itibarıyla uygun bir proje olursa değerlendiririz ama kesinlikte Türkiye piyasası 'cazip değil' diyemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

ŞİRKET, PAZAR PAYINI ARTIRMAK İÇİN SEÇENEKLERİ SÜREKLİ ARAŞTIRIYOR

Türk piyasasında sürekli bir satın alma veya birleşme sürecinin yaşandığına da dikkati çeken Vorobyov, şöyle devam etti:

"(Petrol fiyatları ve Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı yaptırımlar) Kriz durumundan dolayı önümüzdeki 3-4 yıl içinde Türkiye'deki faaliyetlerimizi büyütmeyeceğiz diye düşünüyorum. Bayilik konusunda ise Türkiye'deki şirketlerle iş birliğine hazırız. Türkiye'nin petrol ürünleri piyasası Lukoil için stratejik önem taşıyor, Şirket, pazar payını artırmak için seçenekleri sürekli araştırıyor. Bu anlamda, Socar ile Türk pazarında üçüncü taraf varlık satışlarının ortak edinimini değerlendirdik. Bu konularla ilgili henüz sonuçlanan bir durum söz konusu değil."

Türkiye'de petrol çıkarılması ve rafineri konusunda bir planları olmadığını aktaran Vorobyov, bu yönde bir teklif gelmesi durumunda değerlendireceklerini ifade etti.