Bir yılda 4 bin koruyucu aile

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın devletin koruması altındaki çocukların yurtlarda kalması yerine aile yanında yetişmesi için başlattığı koruyucu aile
programı bir yılda yaklaşık 4 bin aileye ulaştı. Bu aileler 5 bin çocuğun bakımını üstlendi. En çok koruyucu aile ise İstanbul'dan çıktı.
408 AİLE İSTANBUL'DAN
Bakanlık verilerine göre, İstanbul'da 408 koruyucu aile bulunuyor. İkinciliği 325 aile ile İzmir, üçüncülüğü ise 267 aile ile Ankara aldı. Ardahan, Tunceli ve Nevşehir'de koruyucu aile bulunmuyor. 2002'de 500 koruyucu aile yanında 515 çocuk varken, bugün 4 bin 319 koruyucu aile yanında 5 bin 247 çocuk bulunuyor. 37'si Suriyeli olmak üzere 55 yabancı uyruklu çocuk da koruyucu ailelerin yanına yerleştirildi. Koruyucu aile hizmetinden bugüne kadar 10 bin 764 çocuk faydalandı. Koruyucu ailelere ve koruma altındaki çocuklara psikososyal destekler sağlayan bakanlık, aileler ve çocuklar için maddi imkânlarını da seferber etti. 0-3 yaş arası çocukları koruma altına alan ailelere aylık 527 lira, 4-5 yaş arası çocuklar için 791 lira, ilkokul çağındaki çocuklar için 905 lira, lise çağı çocuklar için bin 19 lira, üniversite ve yüksek öğrenim çağında olan çocuklar de için bin 154 lira destek sağlanıyor.
SERVİS İÇİN 227 TL DESTEK
Ailelere, çocuklarının servis ihtiyaçlarını karşılamaları için aylık 227 lira ve bir kereye mahsus olmak üzere meslek edinme kursları için bin 828 lira, TEOG sınavına hazırlanan çocuklar için 3 bin 400 lira, üniversiteye hazırlanan çocuklar için ise 5 bin 300 lira veriliyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya
, "Çocuklarımız için aile, sevgiyle kuşatılmış en sağlam kaledir. Sizler, çocuklarımıza sahip çıkmakla ve onlara aile olmakla kalmıyor, aslında ülkemizin de geleceğine sahip çıkıyorsunuz" dedi. Koruyucu aile sayısındaki artışta 2013'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Gönül Elçileri Projesi" de etkili oldu.
'ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKIYORSUNUZ'
Koruyucu ailelerle bir araya gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, toplumu güçlü ve güzel geleceğe taşıyan en güçlü değerin aile olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Çocuklarımız için aile, sevgiyle kuşatılmış en sağlam kaledir. Bir ülkeyi sevgi ve umut coğrafyası haline getirmek istiyorsak çocuklarımızı her türlü tehlike ve kötülükten koruyarak, aile yanında gelişimlerini desteklemek zorundayız. Bugün sahip çıktığımız her çocuk Türkiye'nin istiklal ve istikbalidir. Sizler, çocuklarımıza sahip çıkmakla ve onlara aile olmakla kalmıyor, aslında ülkemizin de geleceğine sahip çıkıyorsunuz."
SİZ DE KORUYUCU AİLE OLABİLİRSİNİZ
Çeşitli nedenlerle öz ailenin yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocukların, kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu devlet denetiminde paylaşan aile ya da kişilere koruyucu aile deniyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, Türkiye'de sürekli ikâmet eden, okuryazar olan ve çocuğa kanunen bakmakla yükümlü öz anne, baba ya da vasi dışındaki herkes koruyucu aile olabiliyor. Koruyucu aile olmak için evlilik şartı da yok.