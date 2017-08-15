Esnafın borcu yapılanıyor

Hükümet, esnaf
ve sanatkârlara nefes aldıracak yeni bir yapılandırmanın sinyalini verdi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
, 31 Temmuz 2017 tarihinden önce TESKOMB
'dan aldığı kredi borcu kooperatif takibine intikal eden esnaf ve sanatkârların borç
larının yeniden yapılandırılacağını açıkladı.
786 MİLYONLUK YAPILANDIRMA
Bakan Tüfenkci'nin verdiği bilgiye göre, 8 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla TESKOMB'a bağlı kooperatiflerce uygulamaya başlanacak olan düzenlemeyle birlikte kooperatif ortağı esnaf ve sanatkârların 786 milyon lirayı bulan anapara borçları yeniden yapılandırılacak. 204 milyon lirayı bulan gecikme cezası borcu da silinecek. Gecikme cezası olan kooperatif ortağı esnaf ve sanatkâra yönelik icra işlemleri sonlandırılacak. Böylece, esnafa yeniden finansmana erişim imkânı getirilecek.
200 BİN KİŞİ YARARLANACAK
Uygulamadan 76 bin 554 esnaf ve sanatkâr ile bunların 124 bin 365 kefili olmak üzere toplam 200 bin 919 kişi yararlanacak. Yapılandırmadan yararlanmak için 29 Eylül'e kadar başvurmak gerekiyor.
15 TEMMUZ ŞEHİT VE GAZİLERİNE FAİZSİZ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
, 15 Temmuz
şehit ve gazileriyle ilgili de düzenleme yapıyor. Buna göre, şehit ve gazilerin 1 ve 2'nci derece yakınlarının asıl alacak tutarını oluşturan borçlarına hiçbir faiz
hesabı yapılmadan 48 aya kadar taksitl
endirme yapılacak.
15 YILDA KREDİ MİKTARI 140 KATINA ÇIKTI
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'nde düzenlenen etkinliğe katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, son 15 yılda yapılan düzenlemeleri anlattı. Tüfenkci, 2002'de esnaf ve sanatkârların yüzde 47 oranında faizle kredi kullandığını, bugün oranın sıfıra indiğini söyledi. Tüfenkci, şöyle konuştu: "2002'de 63 bin 520 esnaf ve sanatkâr 154 milyon TL kredi kullandı. Bugün 446 bin 323 kişinin yaklaşık 22 milyar TL kredi bakiyesi bulunuyor. Yani kredi kullanan kişi sayısı 7 katına, kredi miktarı ise 140 katına çıktı. 2002'den 31 Temmuz 2017'ye kadar 1 milyon 526 bin 946 esnaf ve sanatkâr faiz indirimli kredilerden faydalandı. 2002'den 31 Temmuz 2017'ye kadar 1.5 milyon kişiye 67 milyar TL kredi kullandırıldı."
NASIL İŞLEYECEK?
* Borç (asıl alacak) tutarı defaten ödenmek istendiği takdirde faizsiz tahsil edilecek.
* Borcunu 12 aya kadar taksitlendirmek isteyenlere, asıl alacak tutarına taahhüt tarihinden itibaren yüzde 8 faiz üzerinden 12 aylık basit faiz hesaplanacak. Yapılandırmaya esas borç tutarı) 12'ye bölünecek. İlk taksit peşin ödenecek.
* Borcunu 24 aya kadar taksitlendirilmek isteyenlere, asıl alacak tutarına taahhüt tarihinden itibaren yüzde 12 faiz oranı üzerinden 24 aylık basit faiz hesaplanacak. Asıl alacak tutarı ile hesaplanan faiz tutarı toplamı 24'e bölünecek.
* 2016'da yapılan düzenleme kapsamında borcu yapılandırılan ve halen taksit ödemeleri devam edenlerin borcu yapılandırılmayacak. Ancak borcu yapılandırılan ve şartları ihlal ederek yapılandırılması bozulmuş olanlar, talep ederse bu düzenlemeden yararlanabilecek.
Yapılandırmadan yararlanacak kişi sayısı
200 bin
Yapılandırılacak tutar
786 milyon TL
Son başvuru tarihi
29 Eylül 2017