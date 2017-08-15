Faizin düşmesi gerekiyor

TEB Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi
, faizlerin yüksek olduğunu belirterek bir miktar düşmesi gerektiğine dikkat çekti. Özel bankacılıkta yüzde 10'luk pazar paylarının olduğunu belirten Mendi, faiz üzerinden rekabet etmediklerini söyledi. Mendi, "Mevduat faizlerinin biraz daha düşmesi lazım. Hiçbir zaman en yüksek faiz veren banka olmadık" dedi.
42 YATIRIMCIYA SERTİFİKA
TEB'in özel bankacılıkta bu yıl yüzde 10 büyüdüğünü, yılsonuna kadar geçen yılki yüzde 20'lik büyüme rakamını da yakalayacaklarını belirten Mendi, "Faizlerin yükselmesine neden olan, banka banka gezen müşterilere daha yüksek faiz vermedik. Para çıkmasına rağmen herhangi bir şekilde fiyatları yükseltmedik" diye konuştu. Türk bankacılığının mevduat ağırlıklı olduğunu belirten Mendi, şunları anlattı: "Müşterilerin yüzde 80'i hesabını mevduatta tutuyor. Diğer yüzde 20'si de hazine bonosu, şirket tahvili gibi ürünleri tercih ediyor. Biz, müşterilerimizin sadece mevduat değil bunun dışındaki ürünleri de kullanmalarını hedefliyoruz. Ama Türkiye'de güvenli liman olarak TL ya da döviz mevduatı kullanılıyor. 10 yıl bir üründe kaldığınızda alternatif getiriyi kaçırabilirsiniz. Borsa bu yıl rekorlar kırdı, maalesef değerlendiremediler."
TEB'in melek yatırımına da büyük önem verdiğini aktaran Mendi, Türkiye'de melek yatırımcı sertifikasını veren tek banka olduklarını ve 42 yatırımcıya bu sertifika verdiklerini kaydetti.
YATIRIM FONU KURACAĞIZ
Bir melek yatırım fonu kuracaklarını belirten Mendi, bu fonu müşterilerine de açacaklarını vurguladı. Şu ana kadar Hazine Müsteşarlığı'nın 410 kişiye melek yatırımcılık lisansı verdiğini anımsatan Mendi, "Bu lisansı alanların yatırım iştahı yüksek değil. Biz büyük yatırımların kurumlardan geleceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
GOLFE DESTEĞE DEVAM
Türkiye'de TEB, dünyada da BNP Paribas ile tenisin en büyük destekçisi olduklarını belirten Mendi, sanatı da dijitalleştirdiklerini söyledi. Mendi, "Dijital Müze kurduk. Gizli kalmış koleksiyonerlerin hikâyelerini dinledik. 'Koleksiyona başlatan duygu nedir?' diye sorduk. Röportajlar yapıp 12 kişinin hikâyesini dijital ortama aktardık. Bu dünyada da bir ilk" şeklinde konuştu.