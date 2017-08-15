Son dakika: MNG Kargo resmen satıldı!

MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık AŞ'nin Dubai merkezli Mirage Cargo B.V'ye satışı için Rekabet Kuruluna başvurulmuştu.

Rekabet Kurulu yaptığı duyuruda, "Mirage Cargo B.V. tarafından MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş'nin hisselerinin tamamının Mehmet Nazif Günal, Aslan Kut, Mustafa Eftal Gölgeli, Hasan Tayyar Arıca, Ayşegül Özkaplan'dan devralınması işlemi" ifadesi yer almıştı.

MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık AŞ'nin tek kontrolünün Mirage Cargo B.V. tarafından devralınması işlemi Rekabet Kurulu tarafından onaylandı.

RAKAMLARLA MNG KARGO

MNG Kargo Türkiye genelindeki 815 şubesi ile faaliyet gösteriyor. Bünyesindeki 2 bin 600 araç ile günde 600 bin adrese ürün götüren şirketin çalışan sayısı ise yaklaşık 9 bin