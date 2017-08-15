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: Vapur seferleri uzatıldı

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 15.8.2017 16:48 Güncelleme Tarihi: 15.8.2017 17:16
Son dakika: Vapur seferleri uzatıldı

, 17 Ağustos-17 Eylül tarihlerinde - ve Kadıköy- vapur seferleri tarifelerinde yeni düzenlemeye gitti. Saat 21.00'e kadar yapılan tarifeli seferler söz konusu hatlarda uzatıldı.

ndan yapılan açıklamaya göre, yolculardan gelen talep üzerine artan yoğunluk da dikkate alınarak, 'den ve hatlarına düzenlenecek. Buna göre, saat 21.00'e kadar yapılan tarifeli seferler söz konusu hatlarda uzatıldı. Her iki hatta da karşılıklı uzatılan seferler kapsamında, Eminönü'den saat 00.50'de, Kadıköy'den saat 01.00'de en son sefer yapılacak.

Eminönü'den kalkan vapurlar, Karaköy'e uğrayarak seferlerini Kadıköy'de sonlandıracak. İlave seferler, tarifede belirtildiği şekliyle Eminönü'den kalkışlarda önce Karaköy uğramalı yapılacak. Kadıköy'den Karaköy'e saat 21.30'dan itibaren yapılan seferler de önce Eminönü uğramalı gerçekleştirilecek.

Şehir Hatları, 17 Ağustos'ta başlayacak ek seferlerle 17 Eylül'e kadar Kadıköy-Eminönü hattında 15, Kadıköy-Karaköy hattında 4 olmak üzere her iki hatta günlük toplam 19 ek sefer yapacak.

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Son dakika: Vapur seferleri uzatıldı
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