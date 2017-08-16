5G teknolojileri BTK’da test edilecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK
) çatısı altında 5G ötesi teknolojilerin test edileceği önemli bir merkez kuruldu. Merkezde yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi planlanırken, 5G ve ötesi için ihtiyaç duyulan Ar-Ge, üretim, test ve denemeler yapılabilecek. "5G Vadisi Açık Test Sahası" olarak hayata geçen proje ile başta haberleşme, şehircilik, ulaştırma, sağlık ve enerji gibi birçok endüstri için çözüm sunacak hizmet, ürün ve uygulamalar geliştirilecek. BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, "Bölgenin, Türkiye'nin geleceği olan yüz bine yakın üniversite öğrencisine ev sahipliği yapması da amaçlanıyor" diye konuştu.
ÖNCÜ ÜLKELERDEN OLACAĞIZ
BTK'nın 17'nci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen törende BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Haluk Özen, Bilkent Üniversitesi Rektörü Abdullah Atalar, ODTÜ Rektörü Mustafa Verşan Kök, Vodafone CEO'su Colman Deegan, Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu
5G Vadisi-Açık Test Sahası Protokolü'nü imzaladı.
Törende konuşan BTK Başkanı Sayan, Türkiye'nin 5G mobil haberleşme teknolojisine mümkün olan en yüksek ölçüdeki yerlilik ve millilik oranlarıyla en erken geçen ülkelerden biri olma hedefi doğrultusunda çalışmaların önemli bir safhaya eriştiğini anlattı. Sayan kurumun, haberleşme, şehircilik, ulaştırma, sağlık ve enerji gibi birçok endüstri için de çözümler sunacağını ifade etti. Törende konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "5G teknolojisi endüstri 4.0'ın yani önümüzdeki 50 yılın rekabet avantajlarını belirleyecek standartların altyapısı. Biz burada söz sahibi ülke konumuna geliyoruz. Tüketen değil üreten ülke konumuna yükseliyoruz" dedi. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan, proje kapsamında Türkiye adına yerli ve milli pek çok projenin kazandırılacağına inandıklarını ifade etti. Vodafone CEO'su Colman Deegan ise yerli ve milli üretimi desteklediklerini ifade etti.