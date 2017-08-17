Depremin yıktığı Kocaeli yeniden doğdu

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde en ağır yıkımın yaşandığı Kocaeli'de vatandaşlar, aradan geçen 18 yılda deprem yönetmeliğine uygun binlerce konuta kavuşmanın yanı sıra kentin dönüşümüne ve teknolojik gelişimine de tanıklık etti.

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan, 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de meydana gelen ve yaklaşık 45 saniye süren 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından hayata geçirilen birçok proje sayesinde kentte depremin izleri silindi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin geçen yüzyılın en büyük felaketlerinden biri olduğunu söyledi.

Karaosmanoğlu, depremin ardından hatalardan ders çıkardıklarını belirterek, kentte afet öncesi ve afet sonrası eğitimlere çok önem verdiklerini kaydetti.

"KENTE YENİ BİR VİZYON DA VERDİK"

Yaşanan bu felaketten sonra kenti hep birlikte inşa ettiklerini vurgulayan Karaosmanoğlu, şöyle devam etti:

"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde ciddi zarar gören Kocaelimiz, hükümetimizin ve Büyükşehir Belediyemizin yoğun çalışmaları ile adeta yeniden hayata dönmüş ve dirilmiştir. Burada yaşanan sadece yıkılan bir kentin yeniden ihyası değil, aynı zamanda, bir kentin dönüştürülmesi, yeniden tasarlanması ve planlanmasıdır da… Biz sadece eski ve tehlikeli binaları yıkıp yerlerine yenilerini yapmadık, aynı zamanda kente yeni bir vizyon da verdik."

"KENTİMİZDEKİ MEVCUT YAPILARI TEK TEK KONTROL ETTİK"

Karaosmanoğlu, "Kentimizdeki mevcut yapıları tek tek kontrol ettik. Kentsel Dönüşüm Projesi birinci etabını, 3 Şubat 2006'da ilk tapuyu vatandaştan alarak başlattık. Pazarlık usulü ve en önemlisi de gönül rızası kazanılarak bu çalışmalar gerçekleştirildi, hatta hemşehrilerimiz gecekondularını, davul zurna eşliğinde kendi elleriyle yıktı." dedi.

Kent Konut vasıtasıyla modern ve hesaplı konutlar inşa ettiklerini vurgulayan Karaosmanoğlu, "TOKİ ile yaptığımız konut sayısı 21 bini buldu. Açtığımız bu yeni yaşam alanlarında hemşehrilerimizi sadece ev sahibi yapmakla kalmadık, onlara sosyal bir çevre de sunduk." diye konuştu.

Karaosmanoğlu, Çin'in Guangzhou kentinde, yüzlerce büyükşehir belediyesi arasından "Uluslararası Kentsel Yenilik Ödülü"nü aldıklarını sözlerine ekledi.