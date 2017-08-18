Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;

TÜRKİYE'YE YAPILAN OPERASYONLAR DEŞİFRE OLDU

Bireysel ve toplumsal okumaları çok yakından takip etmeliyiz. Türkiye'nin son 10 yılda her yıl sistemin yazdığı senaryoları hep beraber gördük. Ülkemize yapılmaya çalışılan operasyonlarda perde arkası aydınlatılınca kimlerin ne yaptığını gördük

KAHRAMAN ŞEHİT BAKANLIK PERSONELİ

Bakanlığımızın çalışanı Cuma Dağ 15 Temmuz gecesi dışarı çıkıyor. Polislerin gitme uyarılarına rağmen üstlerine yürüyor ve eşinin yanında şehit düşüyor. Bu milletin inancı varken yenilmeyiz

Bakan Albayrak: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

BUNLAR İHANETİN ÖTESİNDE VAHŞETE İMZA ATTI

Tarih boyunca hiçbir düşman devleti bile bu denli şiddete başvurmadı, bunlar ihanetin de ötesinde vahşete imza attı. Bunlar tarihin bile görmediği ihanet şebekesi, bunların arasında anasına, babasına dahi göz kırpmadan ihanet edenler oldu

SİZ İYİ DAYANIYORSUNUZ, BEN GÖRSEM BOĞAZLARDIM

İhanet şebekesinin elemanları dünyada yaptıkları pisliklere devam ediyor, siz iyi dayanıyorsunuz, ben zor sabrediyorum. Şahsen dışarıda görsem boğazlamamak için kendimi zor tutardım. Bir insanın en kutsalı vatanı ve milletidir, öyle beyinleri yıkanmış ki gözleri kararmış

MİLLET DİK DURDU

15 Temmuz'da tarihte görülmemiş bir şekilde bu millet dik durmuştur. Bu ülke için alın ve akın terimizi akıtmanızı istiyor milletimiz, ağır vebal içindeyiz

ESKİ TÜRKİYE

Eski Türkiye'de denetimsizlik çok fazlaydı, yurt dışına devlet desteğiyle kendini yetiştirmek yerine başka vazifelerde bulundular

DÜNYAYA MEDENİYET, TARİH VE BİLİM ÖĞRETEN MİLLETİZ

Bişey olmaz ki bizden, geri kalmışız, eğitimsiziz, cahiliz... Yok öyle bir şey! Dünyaya medeniyet, tarih ve bilim öğretmiş bir millet olarak, bir dinin mensupları olarak böyle bir ithamı, hastalığı bünyemize bırakın sokmayı, etrafımızda dolaştırmayacağız

STRES TESTİ UYGULUYORLAR

Herkes bir şeyler diyor Kuzey Kore'de ne oluyor arkasında kim var? Haritada sorsanız yerini bilmedikleri bir ülke dünya gündemine geliyor. Kim nasıl bir okuma yaparak stres testi uyguluyor birbirine perde arkasında

ÖNÜMÜZDEKİ 10 YIL İÇERİSİNDE ÇOK BÜYÜK BİR EKONOMİK ÇARPIŞMAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Zor günler. Bu neyi doğuracak? Bu bir siyasi çarpışma ve çatışmayı peşinden bir askeri çatışmayı doğurur mu inşallah doğurmaz. 10 yıl içerisinde dünyadaki ağırlık merkezinin kaymasının doğuracağı sosyolojik ve ekonomik ve buna bağlı olarak politik krizlerle karşı karşıyayız

BU TOPRAKLARDA DÜŞMAN BİTMEDİ, BİTMEYECEK

Bu büyük Asya Pasifik krizinin Türkiye neresinde? Krizin olmadığı bir ülke kalmadı artık. Düşman çok. Bin yıldır dünyada tarihi Anadolu Ortadoğu tarihi bir tarafa. Bu topraklarda düşman çok, bitmiyor bitmeyecek

HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

Türkiye kim ne derse desin çok büyük ve güçlü bir ülke. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, 15 Temmuz'da bunun en güzel örneğini gördük

Bakan Albayrak öğrencilerle buluştu

BİLİM YERİNE İNSAN İTHAL ETME FİKRİNE BÜRÜNDÜLER

Bulduğum yerde en ağır söylemle lafı yapıştırıyorum, dünyaya medeniyet öğreten bir millet olarak bu hastalığı terk edeceğiz. Bilim ve teknoloji yerine insan ithal edelim fikrine büründüler. İlim neredeyse en iyisini, en güzelini öğrenip ülkemizde uygulayacağız

İYİLİK KAZANACAK

İhanet edenler elbet olacak ama bunlar azınlıktadır, daha da azalacak. Hakikatı kandıramayacaklar, iyilik kazanacak

FETÖ İHANETİ

FETÖ'cüler kazanabilmek için soruları çaldı, kumpas kurdu. Kısacası her yolu denedi, akla gelmeyecek yöntemleri bile denediler

ÜLKELERE DIŞARIDAN MÜDAHALELER ARTTI

Brezilya ve Venezuela'nın başına gelenleri takip edin. Bakın oralarda da bu şekilde girişimler var. Tam dinamikler değişime girerken dışarıdan çok ilginç müdahaleler geliyor. Pakistan vb. ülkeler ile ilgili algı operasyonları yapılıyor

DÜNYA İLE İLİŞKİLERİ BÜYÜTECEĞİZ

Türkiye ihracatı 30 milyar dolarlardan 150 milyar dolarlara çıktı. Dünyada Türkiye olarak ekonomik ve siyasi ilişkileri büyüteceğiz

TÜRKİYE'NİN ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞINI AZALTMAK İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLAYINCA...

Siz yurt dışında eğitim gördükten sonra ülkenize hizmet etmek için yarışacaksınız. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için çalışmalara başlayınca göreceksiniz ki karşılığını mutlaka alacak ve memlekete hayırlı olacaksınız

ÜLKEMİZİ DAHA İLERİYE TAŞIRIZ

Benim için en önemli bakanlık, Enerji Bakanlığıdır. Kimse sorumluluğunu unutmadan çalışırsa ülkemizi daha ileriye taşırız

DEV PROJELERİ YAPAMIYORUZ DEMİŞLERDİ

Birileri çıldırsa da Türkiye her gün adım adım büyüyor. Dev projeleri yapamıyoruz demişlerdi, hani? Hepsini yapıyoruz, yapacağız. Kendi kendimizi en iyi şekilde yetiştirmek ile mükellefiz Sosyal bilimci açığımız var, onlar her alanda görüşe sahip oluyor Bu ülkenin sizlerden ve bizlerden çok büyük beklentisi var, hele ki 15 Temmuz ihaneti sonrası